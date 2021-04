PREMIÄR: Asiatiska CL på C More - iranska storlaget först ut

De kommande fyra åren kommer de bästa klubb- och landslagsturneringarna från Asien, inklusive kvalet till fotbolls-VM i Qatar, Asiatiska Mästerskapen och Champions League, att sändas på C More och i Sportkanalen.

Nu är det alltså dags för asiatiska Champions League där totalt tio matcher sänds på C More och Sportkanalen idag, onsdag, och imorgon, torsdag när gruppspelet drar igång med bland andra förra säsongens finalister Persepolis som först ut 16.30 idag onsdag.

2021 till 2024 kommer C More sända den bästa fotbollen från Asien i både Sverige och Finland, som bland annat AFC Champions League som startar i april 2021 och Asiatiska Mästerskapen 2023 i Kina. Men framför allt visas det avgörande gruppspelet i kvalet till VM 2022, som startar hösten 2021, där stjärnor som Tottenhams Heung-Min Son och Southamptons Takumi Minamino ska försöka skjuta sitt Sydkorea respektive Japan till mästerskapet i Qatar.

- Fotboll är på stark frammarsch i Asien. Det fick vi inte minst ett bevis på under VM i Ryssland där Sydkorea besegrade dåvarande världsmästaren Tyskland och Japan föll på övertid i åttondelsfinalen mot Belgien. Den asiatiska fotbollen passar perfekt in i C Mores portfölj och framför allt tidsskillnaden gör att C Mores tittare nu har möjlighet att titta på livefotboll på C More i princip dygnet runt, säger Johan Cederqvist, chef för C Mores kanaler och rättigheter.