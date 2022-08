Officiellt: Peter Wilson har gjort klart med ny klubb - skriver på för Raja Club

Peter Wilson är känd i Sverige sedan sin tid i Gif Sundsvall mellan 2015 och 2019, då han noterades för 21 mål och nio assist på 98 framträdanden för Giffarnas A-lag. Men 2020 tog äventyret slut, då han lämnade för moldaviska FC Sheriff som han representerade mellan 2020 och 2021.

Därefter har 25-åringen spelat i polska Podbeskidzie och cypriotiska Olympiakos Nicosia, som han lämnade tidigare i sommar. Sedan dess har Wilson varit bosman och tränat med Sundsvall, fram tills att han nu gjort klart med en ny klubb.

Under måndagseftermiddagen bekräftar marockanska klubben Raja Club Athletic att man gjort klart med Wilson, som ansluter direkt.

