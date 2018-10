Polisen fick ingripa med tårgas – för att skingra folkmassan

Den kenyanska regeringen gick ut med kampanjen #jazastadi för att skapa tryck på läktarna när deras landslag ställdes mot Etiopien. Intresset lät inte vänta på sig och regeringen bjöd på både entré och bussar från landsbygden till arenan som ligger i Kaserani, Nairobi.

Flera timmar före avspark var läktarna fullsatta - 60 000 åskådare var på plats. Men det var fler som ville in, vilket skapade turbulens. Enligt sajten Kenyans.co.ke var situationen kaotisk runt arenan och för att skingra folkmassorna tvingades polisen till att använda tårgas. På tv-bilder gick det också att människor sprang ifrån arenan.

Matchen då? Kenya vann med 3-0 efter mål av Brommapojkarnas Eric Johana Omondi, tidigare Djurgårdsspelaren Michael Olunga samt Tottenhams Victor Wanyama.

It's 9.30 in the morning and fans are already lining up to access the Kasarani Stadium for the Kenya Vs Ethiopia #AFCON2019Q at 4.00pm pic.twitter.com/bsN2GhVkZN