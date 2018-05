TV: Stökigt i Etiopien - ligan stoppad efter domarattack

Det var i måndagens möte mellan Defence Force SC och Welwalo Adigrat University som domaren attackerades av spelare efter en situation där han bedömde att bollen var över mållinjen.

Domaren jagades runt planen av spelare, och enligt ESPN blev han sedan slagen av lagets assisterande tränare. Tränaren ska sedan dess ha sparkats.

Efter incidenten valde det etiopiska fotbollförbundet att stoppa allt spel i ligan enligt ESPN och The Guardian, och där är ännu oklart när den kommer att återupptas.

Se situationen i tweeten nedan.

Referee attacked by players in Ethiopian football match, prompting its Premier League to be suspended pic.twitter.com/i77jciG31A