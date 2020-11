Aubameyang och Gabon tvingades sova på flygplats - timmar före match: "Är vi gisslan?"

Arsenals anfallsstjärna Pierre-Emerick Aubameyang är just nu på landslagssamling med Gabons landslag. Under måndagskvällen bortaspelar nämligen Gabon mot Gambia i kvalet till Afrikanska mästerskapen, men utan en ordentlig natts sömn och en trevlig uppladdning inför kvalmatchen.

Engelska tidningen Daily Mirror rapporterar nu att Gabons landslagstrupp, med Aubameyang i spetsen, tillbringade runt sju timmar på en flygplats i Gambia i natt, då spelartruppens pass hölls av personal på flygplatsen mellan runt kockan 23.00 lokal tid i går, söndag, till klockan 06.00 lokal tid i dag, måndag.

Aubameyang var då aktiv i sociala medier om situationen, samtidigt som bilder nu har läckt ut på när landslagsspelarna ligger på golvet och sover med sina väskor som kuddar på flygplatsen. Till slut fick spelarna dock lämna flygplatsen runt klockan 06.00 i dag.

"Vill bara veta varför Gambia behåller våra pass i timmar och varför de håller oss kvar på flygplatsen. Är vi gisslan eller vad? Kommer ni att stänga era ögon? Vill se nästa episod av den här filmen", skrev Aubameyang på Twitter till det afrikanska fotbollsförbundet.

"Äntligen i bussen. Ses senare. Tack för extra motivation Gambia", skrev han sedan vidare, strax före klockan 06.00 i dag, på Instagram.

Aubameyang förklarade även sedan sin aktivitet på sociala medier.

"Det kommer inte att demotivera oss, men folk behöver få veta. Det afrikanska fotbollsförbundet måste ta sitt ansvar. Det är 2020 och vi vill att Afrika ska växa. Det är inte så här vi lyckas med det", skrev han.

Matchen som ska spelas är, som bekant, en kvalmatch till Afrikanska mästerskapen. Gabon toppar just nu gruppen med sju poäng efter tre spelade matcher, medan Gambia har fyra poäng efter lika många matcher i kvalgruppen.

