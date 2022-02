Mané hyllas efter titeln - får arena döpt efter sig

När Senegal besegrade Egypten i finalen av Afrikanska mästerskapen var det Sadio Mané som klev fram och avgjorde straffläggningen med den sista sparken. Det var Senegals första titel i mästerskapet någonsin och guldet följdes av vilda glädjescener i hemlandet.

Nu hyllas Liverpool-stjärnan på ett passande sätt efter triumfen. Borgmästaren i Manés hemstad Sédhiou berättar att en arena kommer att döpas i ytterforwardens namn.

- Sadio Mané hedrade Senegal, regionen Sedhiou och hela Casamance-området. Det här är en gåva som han verkligen förtjänar, säger borgmästaren Abdoulaye Diop enligt Daily Mail.

Arenan är under uppbyggnad och kommer att invigas nästa år, enligt rapporter.

