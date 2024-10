Nigerias lagkapten efter flygkaoset: "Vi spelar inte"

Nigeria skulle på tisdagen spela en kvalmatch till de Afrikanska mästerskapen i Libyens huvudstad Benghazi. Det ska dock ha uppstått komplikationer i samband med ”Super Eagles” resa till Libyen.

Enligt landets lagkapten, William Troost-Ekong, ska det nigerianska planet blivit omdirigerat eftersom den libyska regeringen inte ville godkänna landningen i huvudstaden.

Laget ska i stället blivit inlåsta på en tom flygplats, utan tillgång till mat, dryck eller telefonuppkoppling, enligt Troost-Ekong. Enligt lagkaptenen var landslaget inlåsta på flygplatsen i mer än 12 timmar.

"Vid det här laget har vi bett den nigerianska regeringen att ingripa och ta oss härifrån", skriver Troost-Ekong på X.

Han fortsätter;

"Som kapten har jag tillsammans med laget bestämt att vi INTE ska spela den här matchen".

Ännu har inte det nigerianska- eller afrikanska fotbollsförbundet officiellt meddelat huruvida matchen mellan Libyen och Nigeria kommer ställas in.

Nigeria toppar sin kvalgrupp till de Afrikanska mästerskapen på sju poäng efter tre spelade matcher. Tisdagens tänka motståndare, Libyen ligger sist med en inspelad poäng.

12+ hours in an abandoned airport in Lybia after our plane was diverted whilst descending. Lybian government rescinded our approved landing in Benghazi with no reason. They’ve locked the airport gates and left us without phone connection, food or drink. All to play mind games.