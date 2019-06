TV: Skrällen – Ghana tappade poäng efter tidig utvisning mot Benin

Trots att det kraftigt nederlagstippade Benin saknade sin absolut största stjärna - Stéphane Sessègnon, till vardags i turkiska Gençlerbirliği, lyckades man spela 2-2 mot favorittippade Ghana. Det oavgjorda resultatet innebar att Benin tog sin blott andra poäng i Afcon-sammanhang.

Benin började matchen piggt och chockade ghananerna genom att göra 0-1 redan i den andra minuten. Det var efter en djupledsboll av Cebio Soukou som Mickael Poté kunde springa sig fri och skjuta in ledningsmålet bakom en utrusande Richard Ofori. Repliken från Ghana lät dock inte vänta på sig. Bara några minuter efter öppningsmålet hittade Jordan Ayew fram till brorsan Andre Ayew, som kliniskt sköt in bollen vid Beninkeeperns vänstra stolpe. Benin stod under långa stunder upp bra mot ett stjärnspäckat Ghana men strax innan halvtid fullbordade Jordan Ayew vändningen genom ett vackert avslut. Således kunde ghananerna gå till halvtidsvilan med en 2-1-ledning.

Liksom under inledningen av den första halvleken inledde Benin på ett förtroendeingivande sätt när man ständigt hotade det ghananska försvaret. I den 54:e minuten fick Benin även en fribiljett in i matchen efter att Ghanas John Boye fått sitt andra gula kort och därav blivit utvisad. En fribiljett som Benin ryckte åt sig och kvitterade återigen efter ett mål av Mickael Poté i den 63:e matchminuten. Efter kvitteringsmålet tryckte Ghana på och var nära att skjuta in 3-2 - men Beninkeppern Fabien Farnolle kunde sträcka ut sina 196 centimeter och rädda spektakulärt. Målen under resterande tid av den andra halvleken uteblev vilket innebar att Benin knep en mycket imponerande poäng mot Ghana.

Efter kvällens drabbning väntar ett toppmötet mot Kamerun för Ghanas del medan Benin ställs mot Guinea-Bissau, som förlorade sin öppningsmatch i Afrikanska mästerskapen.