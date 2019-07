TV: Supersensationen utslagen - Tunisien klart för semifinal efter komfortabel seger mot Madagaskar

Foto: C More

Att alla sagor inte har ett lyckligt slut fick madagaskerna känna på under torsdagskvällen. Då föll den stora överraskningen detta Afcon, i sin debut av turneringen, mot Tunisien på Al-Salam Stadium i Kairo. För tunisernas del spelar man härnäst semifinal mot Sadio Manés Senegal på söndag.

Inledningen av mötet mellan Madagaskar och Tunisien var både jämn och chansfattig. Att de inledande femton minuternas bästa chans var ett skott som sköts, med tydlig marginal, över målet från tunisiern Ferjani Sassi säger en hel del. “Karthagos örnar”, som Tunisiern även kallas, växte däremot in i matchen allt mer och hade ett tydligt spelövertag men lyckades inte skapa så värst många högkalibriga målchanser. För att nämna någon tunisisk möjlighet som stack ut ur den lilla mängden var Wahbi Khazris frispark i den 32:a minuten närmast att resultera i ett ledningsmål. Den första halvleken slutade således mållöst, 0-0.

Tunisien inledde resterande 45 på ett övertygande sätt och hade också en boll i nät endast några minuter in i den andra halvleken. Efter en fin framspelning kunde just Wahbi Khazri skjuta in 1-0, trodde han. Med hjälp av en kortare “VAR-check” beslutades det att Khazri varit i offsideposition när han mottagit framspelningen. I den 52:a minuten hade tuniserna återigen en boll i nät, denna gång godkändes däremot målet. Det brukar sägas att bra lag har tur. För just tur hade verkligen tuniserna vid deras 1-0. Efter en framspelningen av Youssef Msakni avlossade Ferjani Sassi ett skott som tog på en madagask och rullade retfullt över mållinjen.

I den 60:e minuten drygade Tunisien ut sin ledning genom samme Msakni, som fastställde sköt in 2-0 efter att ha petat in utökningen. I den tredje tilläggstidsminuten drygade inhopparen Naim Sliti ut Tunisiens ledning ytterligare när han fastställde slutresultatet 3-0.

Söndagen den 14:e juli 18:00 spelar Tunisien semifinal mot favorittippade Senegal, som avancerade vidare i Afrikanska mästerskapen genom en uddamålsvinst mot skrällaget Benin.