TV: Tunisien bröt 56 år gammal svit – slog ut Ghana efter straffar

Foto: C More.

Efter ett sent självmål i den 91:a minuten tvingades matchen mellan Ghana och Tunisien till slut att avgöras på straffar, där tunisierna drog det längsta strået och till de tillresta supportrarnas stora glädje kunde de avancera till kvartsfinal.

Tunisien, som hade ett knackigt gruppspel med trippla kryss, hade under de första minuterna av matchen en hel del boll och rullade runt den fint. De något favorittippade ghananerna tog däremot över och skapade en rad chanser genom främst fasta situationer. Efter knappa kvarten spelad var även Ghanas Kasim Nuhu mycket nära att nicka in 1-0 på hörna då bollen träffade målmannen Mouez Hassens högra stolpe. I den 42:a minuten klackade även ghananen Andre Ayew in bollen i mål, men det dömdes bort på grund av en påstådd handssituation. Således slutade den första halvleken mållöst.

Det ghananska spelövertaget fortsatte även in i den andra halvleken när man tryckte på och flera gånger om var nära att ta ledningen i matchen. Trots "De svarta stjärnornas" stora spelövertag var Tunisien nära att ta ledningen i den 54:e minuten då Olympiakos-backen Yassine Meriah nådde högst på en hörna, men inte kunde hålla bollen inom ramarna.

Tunisierna fortsatte att skapa farliga chanser trots den ghananska dominansen och var mycket nära att spräcka nollan med 20 minuter kvar av matchen. Bara några minuter senare satt även Tunisiens ledningsmål. Det efter att ytterbacken Wajdi Kechrida tagit sig runt på kanten och spelat in bollen till Yassine Khenissi, som i sin tur kunde skjuta in 1-0. I den 91:a matchminuten satte dock inhopparen Rami Bedoui bollen i eget mål, vilket tvingade matchen till en förlängning.

Efter det sena kvitteringsmålet fick ghananerna ny energi och tryckte under förlängningen på mot det tunisiska målet. Det genom bland annat den nyinbytte, och mytomspunne, stjärnan Asamoah Gyan. Tunisien å andra sidan skapade sina chanser genom främst Wahbi Khazri, men förlängningen förblev mållös. Därav skulle matchen avgöras genom straffläggning.

Att Tunisiens förbundskapten Alain Giresse bytte in målvakten Farouk Ben Mustapha innan straffläggningen var, med facit i hand, ett mycket lyckat drag. Efter många fina tunisiska straffar gick man segrande ur matchen efter att Ben Mustapha räddat ghananen Caleb Ekubans försök.

Härnäst väntar ett kvartsfinalmöte mot supersensationen Madagaskar för Tunisien. En match som spelas torsdagen den 11 juli och äger rum på Al-Salam Stadium i Kairo.