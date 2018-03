BP 2018 - "Pimenta behöver få ut max av truppen för att säkra nytt kontrakt"

Placering 2017: Etta i superettan.

Nyförvärv: Fritiof Björkén (b, Östers IF), Petar Petrovic (mf, IFK Värnamo), Martin Rauschenberg (b, Gefle), Moustafa Zeidan (mf, Syrianska FC), Rasmus Alm (mf, Landskrona Bois), Alexander Nilsson (mf, Sirius), Eric Johana Omondi (mf, Vasalund), Mohanad Jeahze (b, IFK Norrköping), Bajram Ajeti (fw, Gefle), Maikel (mf, Kongsvinger), David Ochieng (b, New York Cosmos), Nikola Petric (mv, Mladost Lucani), Ludvig Öhman (b, AFC Eskilstuna).

Förluster: Viktor Gyökeres (fw, Brighton), Imad Khalili (mf/fw, Hammarby, tillbaka efter lån), Besard Sabovic (mf, Djurgården, tillbaka efter lån), Jesper Karlström (mf, Djurgården, tillbaka efter lån), Carl Starfelt (b, IFK Göteborg), Daniel Stensson (mf, AC Mestre), Budimir Janosevic (mv, AIK), Kyle Konwea (b, SJK), Joel Qwiberg (b, San José Earthquakes), Victor Fors (b, IK Frej), Luca Gerbino Polo (fw, IK Frej), Kevin Kabran (mf, IK Start), Viktor Göranzon (mv, Umeå), Love Reuterswärd (fw, Assyriska, lån).

FÖRSÄSONGEN

BP har vunnit de flesta matcherna i år, men fått se sig besegrat av lag som Malmö FF, IFK Göteborg och finska SJK. Åkte, som väntat, ut ur gruppspelet av svenska cupen eftersom man hamnade i MFF:s grupp men segern mot allsvenska konkurrenten Dalkurd lär ha stärkt laget inför premiären. Brommapojkarna är så klart inne i en process med att få allt att sitta, med tanke på att ledarstaben och stora delar av spelartruppen är ny.

NYCKELSPELARNA

Gustav Sandberg Magnusson och Markus Gustafsson, först och främst. Ingen slår GSM på fingrarna när det gäller att ha hjärta för BP och bara hans blotta närvaro är nog viktig för klubben. Han kan BP utan och innan och är den självklara ledaren i spelargruppen. På planen ska han tillsammans med Markus Gustafsson bilda en duo som resten av laget kan luta sig mot. Gustafsson är en underskattad spelare som varit väldigt nyttig för BP sedan han kom till klubben. Utöver det centrala mittfältet blir det viktigt för Luis Pimentas mannar att tilltänkte skyttekungen Bajram Ajeti levererar framåt - och att förra årets assistkung i superettan, Petar Petrovic, klarar av att leverera även i allsvenskan.

GENOMBROTTET

Är det dags för Jacob Ortmark att ta det där sista klivet och bli en startspelare i A-laget? Mittfältaren startade många matcher mot slutet av förra säsongen och är en spelare som det pratas om. 20-åringen debuterade i A-laget redan senast BP var uppe i allsvenskan, 2014, och ses som en stor talang. Vidare är man internt imponerade av högerbacken och nyförvärvet från Öster, Fritiof Björkén. Han var vass i Växjö-klubben och kan nog ta ytterligare kliv i BP.

FRÅGETECKNET

Det går inte att bortse ifrån den enorma spelaromsättningen som varit i vinter. Hur ska BP få ihop allt? Håller nye keepern Nikola Petric? Kommer man få igång spelare som Petar Petrovic och Bajram Ajeti även på allsvensk nivå? Det finns mycket potential i laget, men också en rad frågetecken som laget måste räta ut med tiden. Luis Pimenta kommer behöva få ut max av sina spelare, eller i alla fall i närheten av det, för att man ska kunna fira ett säkrat kontrakt i höst.

SNACKISEN

Nye tränaren Luis Pimenta. Har potential att bli en tränarprofil i allsvenskan. Beskrivs av alla man pratar med som väldigt passionerad, och han är väldigt tydlig inför säsongen: BP ska slå klubbrekord och ta minst 35 poäng i allsvenskan. Det säger han sig vara säker på att man kommer lyckas med och portugisen lär kunna färga serien både med lite annorlunda idéer spelmässigt men också med uttalanden under säsongen. Han verkar inte rädd för att säga vad han tycker och han känns heller inte som en man som viker sig från sin ursprungsplan eller principer. Här är det all in eller ingenting som gäller.

FOTBOLLSKANALENS TIPS

Alexander Malmkvist: 14

Andréas Sundberg: 14

Aron Forsberg: 15

Jonas Hansson: 16

Ludvig Ternstedt: 13

Martin Peterson: 14

Max Richnau: 12

Sebastian Pearsson: 13