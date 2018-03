Hamad: "Jag vill göra 15-16 poäng i år - allt annat är oacceptabelt"

I vinter valde Hammarby att sparka sin tränare Jakob Michelsen. Ersättaren blev tidigare assisterande tränaren Stefan Billborn, som därefter fått sällskap av förre landslagsbacken Joachim Björklund i ledarstaben.

Under försäsongen åkte Bajen ut ur svenska cupens gruppspel och har fått slipa formen via träningsmatcher de senaste veckorna. Nyligen gjorde man klart med tidigare Helsingborg- och Malmö-spelaren Nikola Djurdjic, samt hämtade hem klubbprofilen Erkan Zengin från turkiska Eskisehirspor.

En av lagets nyckelspelare, Jiloan Hamad, ser optimistiskt på den kommande allsvenska säsongen.

- Stefan (Billborn) har kommit in och satt fingret direkt på vad vi saknade, och så har vi kört på det. Hela laget tror på hans idé. Det har tagit lite tid under försäsongen, för vi började först med grunderna, vi har inte gått in jättemycket på detaljer kring hur vi ska spela och vi har inte fokuserat på motståndarna alls. Det har inte sett så fantastiskt bra ut på försäsongen, men för varje vecka har det känts bättre och bättre. Vi har fått in två tunga namn och hela truppen har höjt sig. Bara att de två kom in gjorde att träningen var helt annorlunda. Det är intensitet, kamp och folk vill visa framfötterna, säger Hamad.

- Många tränare har kanske på förhand ett tänk om vilka som ska spela och om det kommer in ett tungt namn ska han gå in och starta direkt och så vidare. Men det där gör Stefan bra. Här får alla andas och de som gör bra ifrån sig på träning och match får spela. Ta en sådan som Imad Khalili som höjt sig efter att han kom tillbaka från lånet (hos Brommapojkarna) och varit fantastiskt bra på träningarna och match i år. Alla får sin chans. Det är helt rätt signal att sända. Lägger du ner hårt arbete och gör det bra på träningar och matcher så får du spela. Nu när vi har en bred trupp kommer det vara en nyckel, att man är fair där, och det är Stefan bra på.

Det har ju blivit några förändringar i ledarstaben gentemot förra säsongen. Vad är den stora skillnaden?

- Det är kanske lite mer strukturerat. Vi har Jocke (Joachim Björklund) som tar hand om det defensiva, sen har vi Pablo (Pinones-Arce) och Stefan (Billborn) som tar hand om det offensiva lite mer. Riktlinjerna är tydliga. Jag kan sätta fingret exakt på hur jag vill spela offensivt och defensivt. Klart att vi hade det så förra året också, men det är lite annorlunda nu.

Hur mycket bättre är ni i år jämfört med förra året?

- Förra året hade jag en jätteosäker känsla inför premiären. Jag kände att det kunde gå hur som helst. Sen gjorde vi en ganska okej vår, men som kollektiv är känslan att det är mycket bättre nu. Motståndarna kommer ha lite svårare att göra mål på oss och det känns som att vi hotar framåt också. Jag har en mycket bättre känsla i år.

Det här året höjs också pressen på er, är ni beredda på det?

- Ja, det är vi. I grunden har vi en trupp som vill väldigt mycket och vi har hungriga spelare. Många är inte nöjda med att vara kvar i allsvenskan, många vill ut. Det är klart att vi ska ha den pressen på oss. Men den största pressen kommer nog från oss själva, vi vill alla vara med där uppe i toppen. Vi vet vad vi ska göra och vad vi vill. Vi har ånga vinnare i omklädningsrummet, det är det som har saknats tidigare.

Förra året var många supportrar ganska schyssta mot er och hade tålamod. Det kanske blir annorlunda i år?

- Jag är glad att de respekterade ombyggnadsåret, för om jag ska vara ärlig så hade vi dåliga händer, vi hade dåliga kort att spela med. Många gånger kunde vi inte ens spela åtta mot åtta på träningarna. Vi kunde inte fylla truppen till matcherna ibland. Man får ha respekt för det, men jag tycker ändå att vi underpresterade. Supportrarna ska ha höga krav på oss, vi är en storklubb och fansen är otroliga. Nu måste vi spelare steppa upp, det är upp till oss.

Hamad förklarar att Hammarby-spelarnas ambition är att vara ett topplag 2018, men någon specifik målsättning menar han att man inte satt upp.

- Frågar du mig vill jag ju vinna allsvenskan. Men vi får ta det lugnt. Vi får se hur allt utvecklar sig. Men vi har många vinnare i laget och det vore dumt och säga: ”Vi vill komma sjua”. Det är klart att vi siktar på att komma högt upp i tabellen.

Själv känner sig den tidigare Hoffenheim-spelaren väldigt stark, enligt honom själv. Och mittfältaren kräver ett framgångsrikt år för egen del.

- Jag vill göra poäng. När jag var i Malmö snittade jag 15-16 poäng per säsong, och det är där jag vill ligga i år. Allt annat för mig är oacceptabelt. Jag har höga krav på mig själv. Jag vill göra mål, assist och bidra. Jag är lagkapten när Kennedy inte spelar och jag vill bära fram det här laget. Jag vill göra mitt absolut bästa och föregå med gott exempel. Jag känner mig väldigt självsäker inför säsongen.

Hur känns den biten att du ska kunna leda Hammarby på planen. Hur känner du inför det ansvaret?

- Jag njuter av det. Det var så i Malmö de sista två åren. Det är något jag tycker om och som jag växer av, säger Hamad.