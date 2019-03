Lundhs allsvenska tips - Sirius och Hammarby: "Bajen kommer hänga med i toppstriden"

1.

Vad kommer att göra fansen glada?

Att Jesper Jansson är så aktiv. Trots allt har sportchefen visat under sin tid i klubben att det händer saker, både i form av försäljningar och värvningar. Vaket att snappa upp Gianluca Curci och Vidar Örn Kjartansson på lån för att täcka upp och spetsa truppen. Även värvningen av Alexander Kacaniklic imponerar, trots att det är en chansning när ingen vet var mittfältaren står. Lägg till att det värvas för framtiden i Filston Mawana från Hoffenheim. Så räkna med ett aktivt Hammarby.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Avsaknaden av Björn Paulsen kommer att vara stor. Dansken var en viktig del av Hammarbys framfart och bidrog både bakåt och framåt. Lägg till att Kennedy Bakircioglü också lämnat och det tunnas ut bland ledarna i laget.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Neto Borges och Björn Paulsen såldes och Jiloan Hamad flyttade. Inför 2019 är det givet att en Muamer Tankovic i slag kan locka intresse. På längre sikt kan mittbacken Kossounou Odilon blli aktuell om han lever upp till hajpen.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Hänger lite på vad som försvinner och man har ju lånat in både Curci och Kjartansson fram till sommaren för att förstärka och om inte Wiland är tillbaka i slag måste man ha en målvakt och det kan ju bli Curci.

Hur säkert sitter tränaren?

Stefan Billborn överraskade under sitt första år som huvudtränare och gjorde Hammarby till ett topplag, men det innebär också att förväntningarna på honom och laget stiger. Något som innebär att det finns mindre fallhöjd om det inte skulle gå bra. Visst, man har tappat nästan halva startelvan från 2018 men samtidigt plockat in en hel del vassa namn att ersätta med. Utmaningen blir att få ihop det snabbt nog och det klarade Billborn under fjolåret. Tror att man måste hänga med i medaljstriden för att inte tränaren ska vara under allvarligt tryck.

Hur går det för laget?

Under 2018 slog Hammarby lite mer ur underläge och man fick en bra start. Under hösten orkade man inte riktigt och föll ner till en fjärdeplats i sista omgången efter att ha legat trea eller höger hela året. Även om det var ett starkt resultat i ett historiskt perspektiv är det klart att det blev en besvikelse för alla kring klubben. Drömmen om Europa stöp i cupspelet och man har inte imponerat under försäsongen. Truppen har skiftat karaktär rätt rejält och skador på Junior och Johan Wiland ovanpå tapp av tongivande spelare gör att kontinuiteten är sådär. Samtidigt har man fyllt på med många bra namn och vassa lirare, men frågan är om det är för många individualister? Tränare Billborn får det svettigt när han ska hålla alla nöjda och samtidigt balansera trycket på klubben, men Bajen kommer hänga med i toppstriden och blir till slut 4:e plats för andra året i rad.

Sirius

Vad kommer att göra fansen glada?

Att Philip Haglund fortsätter att vara obekväm för motståndarna och göra en del mål, vilket Sirius verkligen behöver.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Att Sirius återigen får spela på en hemmaplan som är en byggarbetsplats. Först till 2020 ska Studenternas stå redo efter en nästan tre år lång renovering. Frågan är om det är ett allsvenskt lag som spelar på en ny arena för 10 000 åskådare då?

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Ingen.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Nye sportchefen Ola Andersson har inget lätt uppdrag med en begränsad budget. Han vågar väl knappt använda pengarna för Kingsley Sarfo med tanke på tvisterna med Malmö FF och med agentföretaget som tog spelaren till Sverige. Slog till med en värvning av John Alvbåge i förra veckan och för Sirius handlar det om att försöka fynda rätt. Troligen behöver Andersson leta efter en målskytt samt förstärka i backlinjen i sommar.

Hur säkert sitter tränaren?

Sirius visade långsiktighet och tålamod med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Alla inser nog att tränarduon Henrik Rydström och Mirza Jelecak har ett begränsat spelarmaterial och lite resurser att värva med. Samtidigt är det två oprövade huvudtränare även om Jelecak känner Sirius väl efter fem år i klubben och om det svajar rejält i både spel och resultat är det inte omöjligt att man tvingas till ett skifte.

Hur går det för laget?

Sirius hade ett tungt 2018 och det är klart att när man tidigt tappade målvakten Joshua Wicks på grund av att han fastnade i ett dopningstest så skakade det klubben. Till slut ordnade man en 13:e plats och slapp kvalspel men man räddades delvis av att en del bottenklubbar var ännu svagare. Inför 2019 har man tappat sitt tränarpar och de är ersatta av oprövade duon Rydström/Jelecak och truppen är knappast vassare än under fjolåret. Dessutom är nykomlingarna starkare i serien och alla rustar för att inte trilla ur till 2020 då de nya tv-avtalet och det nya spelavtalet gör att pengarna till de allsvenska klubbarna mer än fördubblas. För Sirius är det extra tryck att Studenternas blir klart till nästa år. Onekligen en utmaning för tränarparet att klara sig kvar och även om mittfältet är rutinerat och solitt så brister det både framåt och bakåt och frågan är om det går att få in Rydströms mer possession-inriktade fotboll. Säsongen blir en kamp och Uppsala-laget slutar på 14:e plats och ett ovisst kvalspel.