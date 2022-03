Ondrejka spås få stort genombrott: "Obehaglig att möta"

Elfsborg-talangen Jacob Ondrejka, 19, kom från Landskrona Bois inför säsongen 2020 och har sedan dess gjort 49 seriematcher, varav sju från start med Borås-klubben. I år har Ondrejka imponerat stort under försäsongen och förväntas få sitt stora genombrott i allsvenskan 2022.

Tränaren Jimmy Thelin tror mycket på Ondrejka och ser flera fina egenskaper hos talangen.

- Det är många års hårt arbete som börjar falla på plats. Han är en väldigt duktig spelare i en mot en-spelet, men även i balansen i spelet. Han kan utmana en backlinje genom att gå både åt höger och vänster och samtidigt kan han även jobba för laget och försvara tillsammans med laget för att vinna matcher. Att en så pass ung kille med så mycket spets i sig ändå kan jobba så hårt för laget, det är hans stora styrka, säger Thelin till Fotbollskanalen.

Thelin tycker att Ondrejka utvecklat flera delar av sitt spel senaste tiden.

- Det är framför allt att hitta bra utgångspositioner i spelet, att han kommer till lägen lite oftare. Det är ett lagspel, så man måste också sätta sig själv i bra positioner tillsammans med lagkamraterna för att använda sina styrkor. Jag tycker att det är den största utvecklingen och därför ser man kanske i matcherna att han kommer till fler lägen, då han har en bättre relation med lagkamraterna och förstår när han ska gå i djupet, hålla bredden och möta. Det är den största skillnaden som gör att han får mer effekt av sitt spel.

Tränaren tycker vidare att Elfsborg hittat rätt i klubbens utvecklingsmiljö.

- Jag brukar aldrig blicka bakåt, men jag tror ändå att historiken av IF Elfsborgs miljö är att det finns en anda, där man pushar varandra framåt hela tiden. Det är en trygg miljö och man behöver inte vara perfekt från dag ett. Man behöver jobba hårt för att förtjäna att spela, men man kan också göra misstag. Då försöker vi korrigera dem i stället för att döma ut spelare, säger han och fortsätter:

- Vissa spelare har slagit igenom efter ett halvår, medan vissa har gjort det efter två år. När vi tar hit spelare tror vi väldigt mycket på dem och oftast ger vi dem den tiden de behöver. En del spelare kan behöva ett, två eller tre år, men miljön hjälper till att pusha dem framåt och att de antar utmaningen att bli så bra som de kan bli utifrån sina förutsättningar. Samtidigt är det också så att framgång föder framgång när de ser att andra spelare lyckas. Det kan också pusha dem till att hålla ut när det är lite motigt eller de inte får spela så mycket. Då tar de sig ändå igenom den perioden och kommer ut på andra sidan väldigt bra.

Elfsborg-kuggen Johan Larsson är i sin tur inne på samma spår om Ondrejka.

- Han är väldigt ung. Om han kan hålla nivån, som han har hållit under försäsongen och under inledningen av svenska cupen, är det klart att det är extremt imponerande. Han håller en hög nivå, även om han har en dag, där han är "off". Han är snabb och har ett fint avslut, vilket kanske inte är så vanligt i den åldern. Han är även lite frän i dueller, vilket gör att han är lite obehaglig att möta. Han täcker undan med kroppen och använder sin ringa längd och vikt på ett fint sätt, vilket gör att han hela tiden får utrymme för sin fina högerfot.

Larsson ser fram emot säsongen och menar att Elfsborg vill slåss i toppen igen.

- Det känns som att alla vet vad vi står för och vi vet framför allt vad vi står för och vill stå för. Jag tycker vi är otroligt vassa på att ta fram det match efter match. Man hör ofta innan att vi är ganska lätta att läsa, och det kan vi gärna vara i mina ögon. Så länge vi gör det vi ska göra är det svårt att försvara sig mot oss och jobbigt att möta oss. Vi är duktiga på att ta fram det match efter match.

31-åringen är även tydlig med att stora målet fortsatt är att vinna något med Elfsborg igen. Högerbacken var ordinarie när Borås-klubben senast tog SM-guld 2012.

- Det var det jag sa när jag kom hem, och det var därför jag kom hem. Jag kom inte hem för att mysa i mitten eller något annat. Jag kom hem för att vinna. Så enkelt är det. Nu har vi varit i semifinal två av tre år i cupen och vi har varit där uppe två år i allsvenskan. Vi är på rätt väg, men det finns mycket kvar att jobba med, säger han.

IF Elfsborg ställs den 4 april mot Mjällby AIF på Borås Arena i den allsvenska premiären.