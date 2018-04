Självsäkert MFF: ”Därför tar vi guld igen”

Malmö FF har tagit fyra SM-guld under de fem senaste åren. Nu siktar klubben på att ta sin tredje mästartitel i rad och självförtroendet är bra.

- Vi har den starkaste truppen. Bra spelare som har kommit in med hög kvalitet. En tränare som är kvar, så vi börjar inte om utan kan fila på det som var mindre bra förra året och utveckla oss ännu mer, säger Markus Rosenberg till Fotbollskanalen.

MFF:s tränare Magnus Pehrsson håller med sin lagkapten:

- Vi vinner för att vi har lyckats ersätta bra spelare med nya bra spelare. Vi har en styrka i klubben med kraft, förväntan och självförtroende, säger Pehrsson till Fotbollskanalen.

Vilka känns som era främsta utmanare?

- Lagen som slutade två till fem förra året ser jag som huvudutmanare. AIK, Östersund, Djurgården och Häcken. Utifrån försäsongen och så som hösten såg ut och rekryteringar så känns det som att det är så, säger Pehrsson.



Vem av utmanarna ser bäst ut?

- Just nu är Östersund det laget som ser bäst ut. Men Djurgården är i cupfinal, AIK tog sig till semifinal, Häcken åkte knappt ut i kvartsfinal. Men om jag ska svara ett lag så tycker jag just nu att Östersund känns hetast.



Ni fick slita mot Östersund i semifinalen?

- Det är det bästa laget vi har mött hittills i år och det vore konstigt om det inte var så med tanke på att hela deras höst, Europa och man mötte Arsenal några veckor tidigare och vann borta. Östersund är ett jättebra lag och vi fick jobba hårt för att vinna.



Vad ser du för svårigheter i sommar när ni ska dubblera allsvenskan med Champions League?

- Förra året hade vi svårigheten att inte vinna. Det handlar mer om att vi på ett bättre sätt ska vara på topp, för det var vi inte. Vi var ganska jämnbra förra året men vår dipp där vi fick lite skador och hade lite sämre prestationer var tyvärr just omstarten av allsvenskan och i kvalet och det får ju inte hända igen, och där har vi tittat på träningsinnehåll, träningsbelastning, träningsmatcher under uppehållet. Nu har vi redan lagt den planen och tror att utifrån förra året att den här är bättre.



Hur ser du på konkurrensen i anfallet?

- Vi har lyckats skapa det på alla positioner men det är klart att i anfallet är det speciellt där vi har vår kapten i Markus Rosenberg som vi ju vet hur viktig han är, sedan har vi en Carlos Strandberg som kom in i höstas och gjorde det bra och hjälpte oss och som har varit dynghet här under försäsongen, och sedan har vi då kanske den som har flyttat sig allra mest i sin utveckling som är Alexander Jeremejeff.

- Mitt tillvägagångssätt där är att jag ska hålla alla tre varma och det kan ibland innebära att två tillsammans gör en kanonmatch men ändå inte spelar tillsammans i nästa match. Det är mitt sätt att hela tiden ha alla tre att känna sig som startspelare.



Vilka kliv har Jeremejeff tagit och hur mycket?

- Mest har han tagit kliv i hans sätt att vara och sätt att tänka. Han har blivit mycket tuffare och mer offensiv i sin tanke. Det vill säga att han är mer bestämd, mer beslutsam, går tuffare in i dueller, löper mer, försvarar bättre. Det är en annan råhet i honom.

- Jag vet att han förra sommaren bestämde sig att nu får jag bli fotbollsspelare och få ut min potential. Så det är det som är det största klivet. Sedan har han ju den roll som han ofta har som är lite droppande forward som både kan gå i djupled och hämta boll, men den har han fullkomligt älskat och känt att han bemästrar väldigt väl. Så jag tror att han har hittat en roll för sig och sedan har han bestämt sig för att han ska få ut sin potential.