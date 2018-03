TV: UPPSNACK: "Lösningen för Elm kan vara att bli mittback"

Kalmar FF var i fjol skadedrabbat under vårsäsongen och tampades länge i botten av tabellen, men lyfte sig, med hjälp av sju nyförvärv, under nygamle tränaren Nanne Bergstrand under hösten och kom i slutändan på tolfteplats i allsvenskan.

Rasmus Elm gör i år sin tredje raka säsong i Kalmar, men det råder osäkerhet kring hur mycket han kommer att spela och vilken nivå han kommer att hålla under säsongen. C Mores expert Alexander Axén tror att en lösning för honom kan vara att bli mittback.

- Om han är frisk och får kontinuitet i träning och spel, så är det ingen tvekan om att han är allsvenskans bästa. Han är fantastisk. Det kanske är lösningen att han får gå ner och ställa sig som mittback, då du kan spela där i 40 år och inte tar i där någon gång. Det kan nog vara att han hamnar där i slutet om han klarar av allt med kroppen och sådär. Jag tror dock att man försöker i någon säsong till med honom på mittfältet, även om han sen nog kommer att fastna där bak. Han kommer ju att göra det bra där också, då han är en otroligt bra fotbollsspelare, säger Axén.

Ämnen i Uppsnack allsvenskan:

- Fjolårets katastrofvår

- Nanne Bergsrands roll i föreningen

- Rasmus Elms närvaro på planen

- Kalmars försvarsspel

