Starkare Sarr siktar högt i MFF: "Ser väldigt intressant ut"

Anfallaren skrev ett A-kontrakt med MFF förra våren och gjorde omedelbart avtryck när han debuterade med ett inhopp i den åttonde omgången mot Östersund. Amin Sarrs snabbhet i kombination med genombrottsstyrkan och tekniken erbjöd MFF ett annorlunda anfallsalternativ.

Säsongen slutade med ett mål på 17 matcher i allsvenskan där Sarr mestadels spelade längst fram till höger i 4-3-3-systemet. Vid några tillfällen fick Sarr spela center, och inför årets första träningsmatch hoppas Sarr få vara med och visa upp sig på positionen som tillhörde Isaac Kiese Thelin under 2020.

- Denna säsong har jag en chans att slå mig in ordentligt i truppen, och få mer speltid än vad jag fick förra säsongen. Jag är nöjd med förra säsongen och matcherna jag fick. Men jag hoppas spela mer nu, säger Amin Sarr och ger sin syn på rollen som "nummer nio":

- Det är en tuff position att komma in i, speciellt eftersom jag endast spelat som nia i U19. Det tar lite tid att komma in där, och eftersom jag spelat på kanten de flesta matcherna så har jag vant mig där ute. Men det ska nog fungera att komma in i nummer nio-rollen också.

Vad behöver du utveckla, till exempel om du ska spela nia?

- Mitt duellspel. Även det felvända spelet, skydda bollen och så, säger den 1,88 meter långe Sarr och påpekar att han till denna säsong lagt på sig några kilo muskler.

Mot IFK Malmö ikväll kan MFF laborera med två olika startelvor och förutom Sarr även använda Adi Nalic och Marcus Antonsson längst fram. Möjligen också Jo Inge Berget och Ola Toivonen. Den senare svarar Amin Sarrs namn först på frågan om vem som är truppens mest naturliga center.

- Vi har Amin för tillfället som ser väldigt intressant ut på träning. Adi har gjort det bra. Vi har “JIB” (Jo Inge Berget) som skulle kunna spela där också. Antonsson har kommit hem från Norge och finns också som alternativ. Jag tycker att det ser spännande ut faktiskt, säger Ola Toivonen.

Högerbacken Eric Larsson är en annan som hyllar tonåringen och svarade så här när Fotbollskanalen bad honom förutspå årets MFF-genombrott:

- Amin spelade ganska mycket förra året men fick kanske inte den speltiden han eftersökte. Får han lite speltid tror jag att han med sina spetsegenskaper kan bli hur bra som helst egentligen. Får han spela och får förtroende - en ketchupeffekt - så tror jag på ett himla genombrott där, säger Larsson.

Vad svarar du på det?

- Det är klart kul att höra. Men jag säger ingenting nu utan vi får se längre fram i säsongen hur det går, säger Amin Sarr.