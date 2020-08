FEM SPANINGAR: "Elfsborg är i toppen för att stanna"

MALMÖ. Toppmötet mellan Malmö FF och IF Elfsborg slutade 1-1 på Eleda Stadion. Här är Fotbollskanalens Erik Hadzics fem spaningar från matchen.

En toppmatch värdig epitetet

BK Häcken gick förbi Elfsborg som tabelltvåa efter segern mot AIK tidigare under dagen. Men ganska omedelbart märktes det att allsvenskans två kanske bästa lag 2020 mätte krafterna mot varandra på Eleda Stadion. Inledningen gick i ett rasande tempo och lagen bytte målchanser med varandra de första tio minuterna. Vad som stod på spel var alldeles uppenbart och bland spelarna märkes en fysisk nivå som övergick till grinighet ibland. Lagen avslutade matchen som fulltaliga men spelare kunde mycket väl ha visats ut ikväll. Rent spelmässigt levererade matchen mycket kvalitet. Poängavståndet är alltjämt sju poäng mellan lagen och på sitt sätt kommer både MFF och Elfsborg vara nöjda med både resultat och prestation.

Nytt tidigt MFF-mål fick inte samma effekt

Mål efter 23 sekunder mot Cracovia i Europa League senast - idag dröjde ledningsmålet bara en sekund extra. Anders Christiansen nätade den här gången men MFF fick inte ett lika bra grepp om Elfsborg, som är ett klart bättre lag än torsdagens motståndare. Ledningen höll MFF en knapp halvlek innan Rasmus Alm placerade in en välförtjänt kvittering för Elfsborg. Gästerna hade en väldigt bra period efter paus och ett ledningsmål låg i luften. Kanske blev de överraskade över Elfsborgs anfallsmentalitet de första 65-70 minuterna. Under slutkvarten drog sig gästerna tillbaka och MFF hade bud på ett segermål. I slutändan är kryss i kvällens match och vidare avancemang i Europa League något MFF ska vara mer än nöjt med som veckosummering.

Duellen Kiese Thelin mot Karlsson

Den här kvällen hamnade skytteligans delade ledare (Stefano Vecchia är den tredje) inte i fokus. Isaac Kiese Thelin och Jesper Karlsson, båda med nio mål vardera, hade ett par chanser var att hamna på tvåsiffrigt i målskörden utan att lyckas. MFF-forwarden var istället inblandad i en omdiskuterad situationen efter 25 minuter med försvararen Joseph Okumu, som delade ut en eftersläng med axeln mot Kiese Thelin. En situation som hade vissa likheter med Kiese Thelins spark mot Falkenberg för tre veckor sedan. Den resulterade i en två matchers lång avstängning för forwarden och Okumu kunde mycket väl åkt ut för tilltaget. I övrigt visade Jesper Karlsson det alla vet - att han är en spelare i den absoluta allsvenska toppklassen.

Elfsborg bör stanna i topp-tre

Efter några tunga år har Elfsborgs plan och tålamod med tränaren betalt sig å det grövsta. Inget lag har orsakat Malmö FF sådana problem på hemmaplan som Boråsgänget gjorde ikväll. De klarar framgångsrikt både av att spela bollen längs marken och hota med längre bollar och inlägg, för att inte tala om spetsen i lagets omställningar. Det finns dessutom en hårdhet och karaktär i laget som gör att de inte viker ner sig i första taget. Anfallaren Per Frick sa inför matchen att de skulle vara besvikna om de inte nosade på en Europaplats åtminstone. Det är ganska blygsam målsättning men förståelig alla år långt ifrån toppskiktet. Karaktären, att de inte viker ner sig på på MFF:s hemmaplan, visar att Elfsborg är i den allsvenska toppen för att stanna.

Samma MFF-elva - och bara ett byte

MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson spelade med exakt samma elva som i 2-0-segern mot Cracovia. Under matchen gjorde han bara ett byte, Arnor Traustason mot Sören Rieks med tio minuter kvar, och laget orkade inte med en riktig forcering där. Efter matchen pekade Dahl Tomasson på skadeläget och motiverade de ringa förändringarna till den situationen. Det är lite ironiskt att Sverige bredaste trupp används så är under en hyfsat avgörande vecka för laget. Tydligt framgår också att Dahl Tomasson har sina favoriter och har fogat in dessa i en startelva som börjar användas allt mer frekvent. Gapet till ersättarna på bänken är kvalitetsmässigt kanske så pass stort för stunden.