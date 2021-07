Första frisparksmålet för "AC" - men: "Tom känsla just nu"

Malmö FF hade svårt att luckra upp HJK Helsingfors försvar under första halvlek i Champions League-kvalmatchen. Antonio Colak öppnade målskyttet först på tilläggstid, innan HJK:s Roope Risku kvitterade efter ett snabbt anfall i den 68:e minuten.

Under den här delen av matchen hade MFF ett ordentligt tryck på HJK-målet, och belöningen skulle också komma. Sex minuter efter 1-1-målet fick hemmalaget ett frisparksläge från cirka 25 meter. Anders Christiansen tog hand om frisparken som via en HJK-försvarare letade sig in i mål.

När gjorde du mål på frispark senast?

- Det är första gången i Malmö. Jag fick lite tur också, men ibland måste man skjuta för att göra mål också. Det är skönt att vi hade stolpe in i dag på det sättet. Det är tråkigt att vi släpper in det målet – jag tycker inte att de har många skott på mål, eller att det är rättvist att de ska göra mål. Det är under tio sekunder som vi inte är kommer åt dem ordentligt. Jag tycker att 2-0 vore rättvist; vi är de som försöker att skapa mest men de är duktiga på att stänga de centrala ytor som vi vill spela i. Sedan är det en europeisk nivå, man kan inte förvänta sig att få hundra chanser. Vi har trots allt ganska stora chanser ändå, säger Christiansen.

Skottstatistiken vann MFF med 16-4.

- Allt i allt gör vi två mål, och det är trots allt bättre än att ingenting. Men det är en tom känsla just nu – det hade sett annorlunda ut om det stått 2-0. Vi får angripa det en gång till nästa vecka, säger Christiansen.

På tisdag väntar en oviss retur i Helsingfors, där HJK inte förlorat på hemmaplan under ordinarie tid sedan hösten 2019. "AC" förväntar två lag som går för segern i returen.

- Det är så klart ett bättre utgångläge att leda med ett mål. Men det blir jobbigt, det är konstgräs på deras hemmaplan. Man ser att de har duktiga fotbollsspelare och det passar konstgräslag bra också, så det blir en jobbigt match. Men vi kan gå ut med samma intensitet och kanske lite bättre passningsspel – och behandla matchen som om det står 0-0. Vi ska ut och attackera och göra mål, säger Anders Christiansen.

Vinnaren i dubbelmötet möter Rangers från Skottland i kvalomgång tre.