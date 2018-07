Norrköpings starka förbättring – bara AIK med bättre poängsnitt: ”Skräddarsytt för varje individ”

Det har hänt mycket på ett år i IFK Norrköping. Förra sommaren hade laget förlorat sex av åtta allsvenska matcher, och åkte ur Europa League-kvalet mot Trakai från Litauen. Poängmässigt hade de lika långt till förstaplatsen som till negativt kval, och under de 18 månaderna efter SM-guldet hade de tappat följande spelare:

Christoffer Nyman, Emir Kujovic, Arnor Traustason, Alhaji Kamara, Alexander Fransson, Rawez Lawan, David Boo Wiklander, Sebastian Andersson, Christopher Telo, Nicklas Bärkroth, Niclas Eliasson, Tesfaldet Tekie, och Michael Langer.

Till en bortamatch mot Jönköping i omgång 22 skulle de därför testa något nytt.

- Vi hade diskuterat det en stund om vi skulle ändra om lite. Med tanke på att vi hade tagit in lite andra spelartyper som passade bättre i sättet som vi spelar nu, så det blev ett skifte, säger Andreas Johansson.

De gick bland annat över till en 3-4-3-formation, och sedan dess har laget imponerat. De har gjort mål i samtliga 27 tävlingsmatcher. De har tagit 20 av de 24 senaste poängen, där de enda tappen var oavgjorda bortamatcher mot Djurgården och AIK. De har vunnit åtta av sina nio senaste hemmamatcher. De har totalt sett tagit 45 poäng på 23 matcher sedan systemskiftet, och bara AIK har ett bättre poängsnitt i allsvenskan under samma period.

Detta med ett lag som ofta bara har ett par-tre spelare i startelvan som är äldre än 25 år.

- Det var ju väldigt positivt (att byta redan i höstas), med tanke på inför denna säsongen. Vi var en bit in i våra tankar, spelarna hade fått känna på det, och vi kunde bygga vidare på det under försäsongen.

- Vi har en väldig trygghet defensivt sett, och oavsett hur vi spelar passar det nog bättre med tre (anfallare), med ett par ytterforwards och någon centralt, istället för två renodlade forwards. Spelartypsmässigt har det passat oss bättre. Då är det också skräddarsytt för varje individ på planen.

Det har fått positiv effekt på både laget och individer. David Moberg Karlsson hade bara gjort två mål på 37 allsvenska matcher, men har nu hamnat närmare mål och sedan skiftet gjort elva mål på 21 matcher. Gudmundur Thorarinsson har också allt mer hittat en roll som passar honom, något oväntat som vänster vingback.

På fredagens presskonferens fick laget hyllningar av Malmö FF:s tränare Uwe Rösler.

- Norrköping är det bästa laget jag har sett när det gäller bollinnehav den här säsongen i allsvenskan.

Varför är de så bra på det?

- De har en väldigt tydlig spelidé. Mittfältare som spelar som mittbackar. De har en målvakt som är väldigt bekväm med bollen. De är fokuserade på att anfalla, de anfaller med elva spelare, de har många rörliga spelare som är väldigt bra på att ta sig ur små ytor, tempo, och de kan springa med bollen.

Enligt Johansson är det först på slutet som laget verkligen har börjat att klicka.

- Man måste komma någonstans (med bollinnehav), det måste leda till någonting. Det har det gjort här på slutet. I början av säsongen satt det inte riktigt ihop som vi ville spelmässigt, men poängen ramlade ändå in. Nu klickar det och poängen fortsätter ramla in.

IFK Norrköping möter i dag Malmö FF borta, i en match som börjar 18.00 och sänds via C More.