17-årige Abraham hade hoppats på mer i AIK-debuten: "Jag är inte jättenöjd"

Under våren värvade AIK in Paulos Abraham från Brommapojkarna. Och 17-åringen gick rakt in i startelvan till söndagens allsvenska premiär, borta mot Örebro. Forwarden spelade hela matchen, som AIK vann med 2-0.

- Det var jätteskönt, jättekul. Jag är inte jättenöjd med min egen insats, men det viktigaste är att laget vann. Jag är jätteglad över det, säger Abraham.

- Jag visade inte allt jag kunde, men det är också första matchen. Det kommer nog fram mer efterhand.

Var det nervositet inblandat innan matchen?

- Lite, lite. Men inte jättemycket. Men jag vill inte skylla på det. Jag har inget att skylla på.

Abraham är hur som helst glad över att direkt ha fått förtroende av tränaren Rikard Norling.

- Det är jättestort. Det betyder ju att tränaren tycker att jag är bra och att han tror på mig, så det ger mig bara ännu mer självförtroende.

Han är tydlig med vad han vill bidra med.

- Poäng och att skapa målchanser.

- Jag stortrivs i min roll. Det här passar mig perfekt, säger talangen.

Matchen mot ÖSK spelades inför tomma läktare.

- Så klart skulle jag hellre ha gjort debut inför AIK:s supportrar, men när man väl går in på plan så tänker man inte jättemycket. Man bara spelar. Men jag längtar jättemycket till att få spela inför publik.