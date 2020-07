17-årige Abraham målskytt för AIK igen: "Nu släpper lite tyngd från axlarna"

AIK:s 17-årige forward Paulos Abraham, som hämtades in från Brommapojkarna i våras, räddade en poäng åt sitt lag under söndagen. På tilläggstid i den andra halvleken tryckte han in 1-1 mot Falkenberg hemma på Friends Arena.

Men Abraham är inte nöjd över matchens utfall.

- Det är otroligt surt. Det kändes som att vi skulle trötta ut Falkenberg och vinna till slut, men de gjorde det bra. De stod lågt och gjorde mål. Då blev det jobbigt för oss. Vi försökte hitta lägen men skapade inte så mycket, säger talangen.

- Vi hade behövt mer rörelse. Och de stängde mitten, så då borde vi gått ut mer på kanterna och slagit in inlägg. Då hade de fått gå ut på kanterna och så hade vi kunnat skapa ytor i mitten. Nu blev det som att vi tvingade in oss själva i mitten. Falkenberg visste om det och bara låste oss. Vi borde variera spelet lite.

Han ogillar att AIK inte lyckades skapa några chanser.

- Falkenberg var smarta, men om de är det ska vi vara ännu smartare. Det var väldigt frustrerande.

I svenska cupens kvartsfinal borta mot Malmö FF nätade Abraham, och nu gjorde han alltså mål igen.

- Det är första allsvenska målet. Så nu släpper lite tyngd från axlarna. Men mina mål hittills, det mot Malmö och det här, har inte gett så mycket. Så det har inte varit direkt fest efteråt, om man säger så.