17 medlemmar röstade om Frejs namnbyte: "Enhälligt - nöjda med namnförslaget"

Hammarbys samarbetsklubb IK Frej Herrfotboll höll under onsdagen ett årsmöte om föreningens framtid. Frejs medlemmar tog beslut om utträde från Alliansföreningen IK Frej, då föreningen under senaste åren haft ekonomiska problem. Så sent som i fjol hjälpte Hammarby till med att stå för Frejs skulder på två miljoner kronor, annars hade föreningen inte överlevt. Bajen fick sedan flera platser i en ny Frej-styrelse, som valdes efter det.

Frej tog därmed under onsdagen beslut om utträde för att undvika konkurs och för att spela vidare i ettan. I och med utträdet togs även beslut om ett nytt namn på föreningen, då föreningen inte längre får heta IK Frej med anledning av utträdet. Det nya namnet blev i stället "Stockholm Talangfotbollsförening". Frej meddelade även att föreningen nu lämnar tidigare hemmaarenan Vikingavallen i Täby för att ge plats till IK Frejs barn- och ungdomsverksamhet, damlag och nya herrlag, som tar Hammarby TFF:s plats i division 4.

Fotbollskanalen sökte IK Frej Herrfotbolls (Stockholm Talangfotbollsförening) ordförande Peter Kleve över telefon efter årsmötet i onsdags, och har även gjort det under torsdagen, men har nu fått svar över mejl gällande årsmötet.

Kleve berättar att 17 medlemmar röstade om utträdet och det nya namnet.

"17st, så cirka 30 procent av klubbens medlemmar närvarade", skriver Kleve.

Kleve berättar vidare hur det gick till i processen bakom valet av nytt namn på föreningen.

"Flera medlemmar var i dialog kring olika namnförslag dagarna inför mötet, på mötet lämnade styrelsen ett förslag som medlemmarna röstade igenom", skriver han.

Bajen Fans, som är en fristående supporterförening till Hammarby IF, gick under onsdagen ut med att man inte ville att IK Frej Herrfotboll skulle byta namn till något som kan relateras till Hammarby, villket det nu alltså inte blev. Kleve kan inte svara på om supportrarnas åsikt vägde in vid röstningen om det nya namnet.

"Jag vet inte om Frejs medlemmar tagit del av deras hemsida, men klubbens medlemmar var nöjda med namnförslaget, det röstades enhälligt igenom".



Kleve berättar vidare att det ännu inte är klart var Stockholm Talangfotbollsförening kommer att träna och spela matcher framöver. Det blir "någonstans i Stockholms kommun", men det är inte fastställt. Vidare kommer truppen att "bestå av spelare som har olika klubbhistorik", samtidigt som en ny logga ännu inte är klar.

Kleve menar också att föreningens medlemmar är positiva till den här lösningen.

"Jag har inte upplevt någon kritik bland klubbens medlemmar, utan snarare tvärtom, att detta vart en bra lösning för klubben i den ekonomiska situation som klubben vart i. Samtliga deltagare på årsmötet såg fram emot en nystart med klubbens nya div 4 lag, medlemmar riktade även ett stort tack till samarbetsklubben Hammarby som stöttat IK Frej såväl sportligt som ekonomiskt senaste åren", skriver han.

Hammarbys ordförande Richard von Yxkull kommenterade i sin tur under torsdagen utgången av årsmötet på Bajens hemsida. Han menar att det bästa vore om föreningarna hade kunnat fortsätta samarbetet som tidigare, men att det blev en konstruktiv lösning.

- Det har varit en ganska lång resa med en hel del gupp de senaste åren. Vi är fullt medvetna om att det här är en fråga som har engagerat våra supportrar, och det optimala hade givetvis varit att vi hade kunnat köra samarbetet med IK Frej som det var tänkt, med Frej som drivande, och Hammarby som bistående partner. Nu fanns inte de förutsättningarna, och då har vi och IK Frej Fotboll hittat en konstruktiv lösning som säkerställer dels att det finns en A-lagsverksamhet i IK Frej, dels att vi själva får behålla en väldigt bra utvecklingsverksamhet för våra unga talanger, säger von Yxkull i en kommentar på Hammarbys hemsida.

I Stockholm Talangfotbollsförenings styrelse sitter nu Peter Kleve (även föreningschef i Hammarby) som ordförande, medan Patrik Niklasson (även styrelseledamot i Hammarby IF FF), Mattias Fri (även styrelseledamot i Hammarby Fotboll AB), Fredrik Österberg (även styrelseledamot i Hammarby Fotboll AB), samt Thomas Petersson (lång bakgrund i Frej) ingår i styrelsen som ledamöter.