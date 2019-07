18 månader kvar på kontraktet – Rieks om MFF-framtiden: ”Kan avsluta karriären här”

Flera av de äldsta spelarna i Malmö FF verka planera karriären för att avsluta i MFF, spelare som Markus Rosenberg, Rasmus Bengtsson, Behrang Safari, och Johan Dahlin.

Frågan är dock vad som kommer att hända med Sören Rieks. 32-åringen har 18 månader kvar på sitt kontrakt, vilket är tidpunkten då Daniel Andersson brukar prata framtid med spelarna i MFF.

- Vi har pratat lite, men bara för att höra om läget, säger Rieks till Fotbollskanalen.

- Först och främst är jag sugen att stanna här så länge som möjligt. Jag trivs jättebra här.

Rieks pratar om att både de sportsliga och sociala skälen finns för att stanna länge. Att MFF är ett topplag och ofta spelar ute i Europa prioriteras högt. Han är född och uppvuxen i danska Esbjerg, och det är inte omöjligt att han tar en sista tur dit som fotbollsspelare.

- Det hade varit kul, men jag ser också att jag kan avsluta karriären här. Det finns inget som jag måste göra. Man får se hur det är med kroppen, familjen, allting.

- Vi trivs jättebra. Frun jobbar på (som frisör) och barnen går i skolan. Det känns som hemma i Sverige och Malmö.

- Sedan är det ju så i fotboll, att saker ändras, men kroppen känns inte som att den är på väg ner.

Rieks har fått hårdare konkurrens om vänster vingbacksplatsen, då MFF värvat Jonas Knudsen. Knudsen har dock främst varit som mittback än så länge, men skulle Knudsen vara till vänster som vingback så är Rieks öppen för att spela som exempelvis höger vingback istället.

Just Knudsen kan komma att göra debut för MFF i dag, då han för första gången är uttagen i en 20-mannatrupp. MFF saknar bara Arnor Traustason. Även läget för Sirius ser bättre ut, då de "bara" saknar Abdul Razak, Adam Ståhl, Jesper Arvidsson, Robert Åhman Persson, och Stefano Vecchia. De får därmed tillbaka fyra spelare jämfört med förlusten mot Helsingborgs IF senast.

MFF möter i dag Sirius, en match som börjar 15.00 och sänds via C More.