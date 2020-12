20-tal personer kring IFK vittnar om herravälde - Hunt: ”Skulle vara befriande om det konkretiserades”

Redan innan årets säsong var det kaos i IFK Norrköping. Trotjänaren Mikael ”Gädda” Hansson blev varslad efter 27 år i IFK Norrköping, vilket gjorde att spelarna ville gå ner i lön för att ha honom kvar. Sedan hoppade halva styrelsen av en månad innan årsmötet. Och i februari kunde Fotbollskanalen berätta att 15 sponsorer hotade att hoppa av.

- Den här gången har spelarna blivit inblandade och därför riskerar det att gå ut mot lag och prestation och det är för jäkligt. Innan har det varit inne på kontoret. Problemet är att ingen törs prata om elefanten i rummet. Jag är rädd över var vi är på väg. Vad har vi för värdegrunder?, sa Per Arén som äger Hemköp på Kungsgatan i Norrköping och som har sponsrat IFK Norrköping i 26 år.

Nu är säsongen färdigspelad och IFK Norrköping slutade sexa i allsvenskan. Då har kaoset tagit ny fart.

Nu har idrottsskadeterapeuten Dale Reese, ledaren Stefan Thordarson, marknadschefen Robin Bornehav, klubbens SLO Fredrik Nilsson, klubbdirektören Jens Magnusson och trotjänaren Stefan Hellberg valt att lämna IFK Norrköping.

På söndagen meddelade Hellberg sitt beslut och riktade då stenhård kritik mot hur klubben leds av styrelsen och framför allt ordförande Peter Hunt.

- Jag kan inte längre ställa upp på den kultur vi har i vår förening i dag. Styrelsen behandlar inte folk på ett respektfullt sätt, sa han till NT.

Expressen har pratat med anställda och tidigare anställda i IFK Norrköping som vittnar om att många varit rädda för ordföranden. Något som också stöds av Fotbollskanalens egna uppgifter.

Ett tjugotal personer kring klubben berättar för Fotbollskanalen om en kultur där personalen inte mår bra. Alla vill vara anonyma.

- Peter är en entreprenör och har ett ledarskap som tvingar processer framåt i snabb takt. Min tolkning är att IFK har gått genom ett stålbad kopplat till behov och kompetens, från ideella krafter till professionellt. Jag tror att mycket av det här har med kravställan att göra. Du har mycket slitningar och det tror jag han får klä skott för. Han har går hårt fram och folk känner sig trampade på tårna och orättvist behandlade i sådana här situationer. Ledarstilen bygger på att ta beslut och att ta effektiva beslut. Då får man många mot sig, speciellt när man går från en organisationsform till en annan, säger en person som har jobbat i klubben.

En annan person fyller i:

- Han har gjort mycket för klubben men han är en person som jag aldrig mer kommer att jobba för. För han ser inte personen som jobbar. Han ser inte helheten i företaget. Det är hans väg eller ingen väg. Personal som inte har gått ihop med honom har slutat. Jag vet att det är många som inte hade slutat annars.

Under Peter Hunts tid som ordförande har det varit en stor personalomsättning. Jens Magnusson är inte den förste klubbdirektören som har försvunnit under den här tiden utan det har även andra gjort, som Krister Eriksson, Göran Ekdahl, Magnus Karlsson, Pelle Norberg, Håkan Wetell, Patrik Selin och David Bergström.

Och Robin Bornehav är inte den förste marknadschefen som har försvunnit under den här tiden utan det har även andra gjort, som Andres Wide, Tomas Walden, Mikael Palmqvist, Lisa Lundh och Anne-Lie Boman.

Och tidigare i år lämnade fem personer sina uppdrag i Norrköpings styrelse samtidigt som Peter Hunt dementerade att det skulle ligga schism bakom. En av personerna som hoppade av var Kjell Johnson-Branzell som under fem år bland annat var kassör och ekonomiansvarig. På tisdagen skrev Johnson-Branzell ett inlägg på Facebook om sina erfarenheter.

"Delar man inte samma grunder som sin ordförande är det till slut ohållbart att fortsätta jobbet. Därför tackade jag nej till en fortsättning i IFK Norrköping. De 5 åren präglades av stora och omvälvande händelser i föreningens historia. Trycket och nödvändigheten att anpassa föreningens organisation därefter, har varit en jobbig och stökig resa som inneburit stora förändringar för många inblandade."

"Att klubbdirektör Jens Magnusson nu på egen begäran avslutar sin anställning på som han själv uttrycker det, världens bästa jobb, med hänvisning till misstroende och begränsad support från ordföranden och styrelsen är bara en ytterligare signal om att något är sjukt i föreningens högsta ledning. Märkligt om övriga avhopp har naturliga förklaringar, igen? I övrigt är jag helt överens med Stefan Hellberg!", skriver Kjell Johnson-Branzell.

I en kommentar håller den förre klubbdirektören Håkan Wetell med.

"Väl och klokt formulerat Kjell! Jag delar ju också delen om att inte ställa upp för omval inför förra årsmötet. Förlusten av Jens Magnusson är en mycket kännbar sådan."

Av personerna som Fotbollskanalen har pratat med så vittnar många om att de har slutat på grund av Peter Hunts tuffa ledarstil.

- Jag var med i styrelsen och ville arbeta för att ha en jämställd förening. Men damfotbollen refererades som fotboll för kossor. Ingen vågade säga något om det. Det fanns inget intresse av att driva jämställdhetsfrågor. Jag slutade, säger en person.

- Ingen vågar säga vad man tycker, folk är rädda för honom. Det är bara att hålla med eller bli dåligt behandlad. Styrelsen har utfärdat varningar till personal som varit helt orimligt och utan HR och annat. Personalpolitiken är bedrövlig. Jag hade typ sju chefer under sju år, säger en annan person.

En tredje person säger:

- Jag har sett revisorer komma ut och gråta efter möten med Peter.

En fjärde person säger:

- Klimatet var väldigt obehagligt. Folk var rädda för repressalier. Många gick på äggskal och var rädda för hur ledningen skulle agera.

En situation som många är ledsna och besvikna över är när Krister Eriksson fick sluta som klubbchef i oktober 2013.

- Krister var toppen och omtyckt av alla. Så märker man att han får gå av en anledning som inte stämmer, att det skulle vara av ekonomiska skäl och att han inte uppnått målen. Men så var det inte, vi såg ju siffrorna. Peter kommer med konstiga anledningar som inte stämmer. Vi skickade ett brev till styrelsen om att det man gör inte är okej och att de sparkar folk av fel anledningar. Men vi fick inget svar, säger en person.

Samtidigt som det är många som riktar hård kritik mot Peter Hunt så menar man samtidigt att IFK Norrköping inte hade varit där man är i dag om det inte hade varit för klubbens ordförande.

- Han är en affärsmänniska. Det finns plus med det och med att vara hård och tuff. Han röjer bort saker som kommer i vägen och som han inte tycker om. IFK kom på fötter och mådde bra efter framgångsåret 2015. 2014 höll vi på att åka ur. Men laget fick ihop det på planen och med topplaceringar kommer det publik. Sedan var det guld och det förändrade allt. IFK har bytt ut trupper och sålt massa spelare men ändå lyckats vara med i toppen varje år. Peter har stor del i det eftersom han gick in med pengarna när klubben var nära att gå i konkurs, säger en person.

2010 kämpade IFK Norrköping med sin ekonomi. Då gick Peter Hunt in som ordförande och med sig hade han massa miljoner.

- Ekonomin var på ruinens brant. Det var konkurshot och det var tungt och tufft. Det enda vi hittade var att köpa loss arenan som en affärsidé, det jobbade vi på för att lösa likviditet och pengar. Peter gick in med pengarna själv, 20 miljoner tror jag att det var som han gick in med. Det var en risk han tog och det var stort gjort. Sedan gick han nog in med fem miljoner till efter något år. Så han satsade 25 miljoner, som han förra hösten fick tillbaka med ränta. Han hade sidor som var bra. Han jobbade hårt och kunde saker. Men det var den tuffa vägen med hårda nypor som genomsyrades. Han ville rädda IFK och göra något bra, men det var tufft och med hårda armbågar, säger en person.

En annan person håller med:

- Peter är en av de stora ledarna som har haft den betydelsen som gör att vi är där vi är i dag. Ingen kan ta ifrån honom det han har gjort. Klubben hade varit i konkurs annars om han inte gått in och gjort det han gjort. Men om jag hade varit rådgivare till honom så hade jag sagt att han har byggt upp klubben till en av landets rikaste klubbar, att organisationen är bra, och att det inte finns någon bättre situation än att avgå nu, säger en person.

I ett öppet brev som Expressen publicerar svarar nu Peter Hunt på kritiken.

”I dag upplever jag att det från enskilda individer finns en kritik mot arbetsmiljön och kulturen i föreningen och även en kritik mot mitt ledarskap. Detta tar jag på största allvar och det skulle vara befriande om denna kritik på något sätt konkretiserades. Jag tar naturligtvis felaktiga beslut och kommer säkert att göra det även i framtiden men min ambition är dock alltid att agera vad som är bäst för IFK. De personer som nu uttalar sig eller slutar har jag aldrig, jag upprepar aldrig haft några personliga konflikter med.”

”Det är en personlig syn och uppfattning på situationen där jag själv måste ha en balanserad syn på mitt ledarskap. Ytterst är det medlemmarna som på årsmötet avgör om jag har förtroende eller ej. Jag vill också passa på att nämna att styrelsearbetet i mina ögon fungerar mycket väl och består av kloka människor som vill IFK:s bästa.”

Peter Hunt skriver vidare att i takt med klubbens utveckling så ställer det högre krav på kompetenser och ledarskap än hur det var för tio år sedan.

"Med detta följer också en delvis ökad personalomsättning som tyvärr kan vara svår att undvika. Idag sysselsätter IFK Norrköping ca 85 personer på heltid. Vår omsättning närmar sig 200 miljoner kronor och koncernens balansomslutning närmar sig en halv miljard."

"I media har det uppmärksammats att ett flertal klubb- och marknadsdirektörer och även andra tjänstemän har lämnat föreningen av olika anledningar efter förhållandevis kort tjänstgöring. Jag vill poängtera och klargöra att i så gott som alla rekryteringsprocesser har vi anlitat professionella rekryteringskonsulter. Ordning i IFK har dock varit att ytterst är det VD:s ansvar att göra dessa rekryteringar. Givetvis kan Styrelsen ibland vara inblandad i dessa processer, mer som rådgivande organ. Vad gäller tillsättandet av VD är det dock Styrelsens uppgift. Många av dessa människor som lämnat har gjort olika avtryck och det hör till sakens natur."