25 heta ämnen med Billborn - Blåvitt-spelaren kan bli för bra för allsvenskan: "Överlägset"

1. Att IFK Göteborg har blivit ett bottenlag på senare år är inte värdigt klubben.

- Jag vet inte vad man lägger i värderingen "värdigt". Men det är klart att det inte är ett ställe klubben bör vara på med tanke på det intresset som finns och de resurser som borde finnas.

2. Du är mer "good cop" och Joachim Björklund är mer "bad cop" i tränarteamet.

- Nej det skulle jag inte säga. Ingen av oss är "bad cop". En elitfotbollsmiljö är så krävande och hierarkisk att jag tror att det är ovanligt med den typen av beskrivning. Det finns nog fortfarande, men det finns inte så mycket att ta till då. Det verktyget tar slut ganska fort.

Annons

3. Vilka är Björklunds viktigaste egenskaper i er tränarduo?

- Han har en spelarbakgrund som är bra att ha med sig. Nu har vi jobbat så länge ihop så den kanske har blivit mer subtil, men han har fortfarande det här drivet är han tycker att det är jättekul att stå och slå in bollar i övningar. Han gillar att hålla lite motiverande samtal och sånt där "lull-lull".

- Jag har inga problem att gå in och slå in bollar och sånt, men jag har gjort det i 35 år. Vill han dra på sig sina World cup-fotbollsskor får han göra det, så kan jag stå i gymnastikskor. Men vi har också väldigt högt i tak. Det är viktigt att man hela tiden vrider och vänder på saker. Det är alltid svårt att mäta, men jag tror att helheten blir större. Jag tror att ett plus ett blir tre här.

4. Du blev besviken när Ola Larsson lämnade Blåvitt.

Annons - Ja, det är klart att jag blev besviken när Ola lämnade Blåvitt. Det är av många anledningar. Jag tycker att Ola är kompetent. Han är en arbetsmyra utan guds like. Jag tror att det finns få som jobbar lika mycket som honom. Han är engagerad i allting han gör och besitter en väldigt stor kunskap. Sen är det en bra människa också.

5. IFK Göteborg blir bästa Göteborgslag 2025.

- Vi får se efter 30 omgångar.

6. Malmö FF vinner inte SM-guld 2025.

- Det är inte större skillnad i Sverige än att något annat lag kan vinna. Men att de går in som favoriter är solklart.

7. Att Gustav Svensson förlängde sitt kontrakt var en mycket viktig nyckel för Blåvitt.

- Ja. Jag tror att det kommer visa sig vara en viktig nyckel för Blåvitt. Jag är jätteglad över att han gjorde det. Han brinner så mycket fortfarande för allting. Han är så intresserad och engagerad.

Annons

8. Blir förlängningen av Gustav Svensson extra viktig när han är den enda spelaren över 30 år i truppen numera?

- Nej, det tycker inte jag spelar så stor roll. Det viktigaste är att han är den han är. Hade han varit 20 år hade det varit lika viktigt. Men det är klart att mycket av det som han har med sig har han tillgodogjort sig av under en väldigt lång karriär.

- Men han har också väldigt stora kvaliteter som jag inte tror att man alltid ser på fotbollsplanen. Han är otroligt bra och trygg med bollen egentligen. De sista åren har han varit vår absolut bästa försvarsspelare, men han är en gammal mittfältare med en hel del A-landskamper på cv:t. Om vi kan få till det i den riktningen vi vill tror jag att han har ännu mer i sig än han har visat upp de senaste åren. Jag tror att han kan vara ännu bättre i år än de senaste säsongerna.

Annons

9. Kan Gustav Svensson bli en ny "Ante" Johansson?

- Det vet jag inte. Det kan gå fort också. Men jag hoppas att han kan få ännu mer bränsle i år till att fortsätta. Men han måste få vara hel då också.

10. IFK Göteborg kommer att spela en helt annan fotboll 2025 än hösten 2024.

- Ja, det tror jag.

11. IFK Göteborgs verksamhetsplan säger att klubben ska kvalificera sig för Europaspel senast säsongen 2026 - det är ett för tufft mål.

- Det beror bara på hur mycket resurser man kan och är villiga att tillföra verksamheten. Som det ser ut just nu är målet inte realistiskt, men det kan hända otroligt mycket på bara några månader.

12. IFK Göteborg behöver förstärka på anfallspositionen för ett lyckat 2025.

- Ja. Vi pratade om att ta in en central forwardstyp redan när Laurs (Skjellerup) var här. Om vi då blir av med Laurs och inte pratar om att ta in en central forwardstyp… Svaret säger sig självt.

Annons

13. Du tittar på Hammarbys matcher lite i smyg.

- Nej. Jag tittar på dem ibland, men inte så mycket mer än på annat. Sen är det klart att jag tittar mer på Hammarby än Gais liksom, men det är inte att jag tittar specifikt på Hammarby.

14. Du har sagt åt dig själv att inte längre drömma om ett SM-guldfirande på Medborgarplatsen.

- Haha. Jag lever i nuet och drömmer väldigt lite.

15. Paulos Abraham kommer göra succé i Hammarby 2025.

- Det vet jag inte. Vi får se. Det kan hända mycket. Han har förutsättningar till att göra det bra där. Sen om det blir succé får vi se. Jag hoppas att han får vara skadefri så får vi se hur långt det tar honom.

16. Tobias Heintz säsong i Sarpsborg 2022 är den bästa enskilda säsong som en spelare har haft under ditt styre.

- Nej, det tror jag inte. Det är i sådana fall för att man så ofta bara mäter i mål och poäng. Han var jättebra för oss där. Han gjorde otroligt mycket mål och poäng, men det var många spelare som var bra där. Han fick till det väldigt bra.

Annons

- Han har enormt mycket i sig. Jag tycker att han var planens bästa spelare mot Rosenborg (i Blåvitts träningsmatch den 30 januari). Bägge lagen räknat. Jag hoppas att han får visa upp det för alla här i IFK Göteborg.

17. Vilka spelare har stuckit ut mest i dina lag genom åren?

- Det finns många spelare. I Hammarby var det otroligt många spelare som lyfte. I Sarpsborg var det otroligt många spelare som lyfte. Där vände vi på Anton Saletros karriär, han var fantastisk där. Jonathan Lindseth som spelar i CSKA Sofia nu var fantastisk. Det var många spelare i det laget som var väldigt bra, men Heintz var den som gjorde mest poäng (21 poäng på 29 matcher).

18. Oscar Hiljemark är den mest spännande unga svenska tränaren just nu.

- Ingen aning. Om man ska bedöma en tränare måste man vara med honom i vardagen. Man måste se hur han är med spelarna både på och vid sidan av planen, hur han tacklar med- och motgång, hur han förbereder sig, vad han har för pedagogik. Det är omöjligt att bedöma, tycker jag.

Annons

- Men jag tror att Oscar kommer bli en jättebra tränare. Han är redan en bra tränare, men jag tror att man behöver tid också. Det gäller att vara idog över tid.

19. Vad tycker du om det som Hiljemark har uträttat med Elfsborg hittills?

- Det är väldigt bra. Det ser stabilt ut, de ser harmoniska ut, de är välorganiserade, klubben verkar må bra. Det är jättekul att han har fått en så pass bra start.

20. Du blev positivt överraskad av livet i Göteborg som stad.

- Nja, jag hade nog förväntningar om att det skulle vara positivt. Man lever i en liten bubbla här. Vi är väldigt privilegierade, det är lätt att glömma det ibland. Det finns inte så mycket tid över till annat. Det allra viktigaste för mig är att man bor bra och att familjen mår bra. Då blir det bra oavsett var man är.

- Göteborg är en fin stad tycker jag. Det har jag alltid tyckt. Det är nära till allt. Det är jävligt gemytligt. Det finns sämre ställen man kan vara på!

Annons

21. IFK Göteborgs supportrar är de bästa som du har upplevt som tränare.

- Man ska passa sig från att rangordna supportrar. Små klubbar har också supportrar som brinner. Göteborg är en stor klubb, så det är klart att vi har väldigt engagerade och drivna supportrar. Men jag lägger ingen värdering i det.

- Jag tycker att de visar upp ett otroligt engagemang i det att de stöttar laget hela tiden fast att det har gått jävligt dåligt. Det ska de ha en jäkla kredd för. Det är inte så vanligt att det är lapp på luckan när det går sportsligt svagt. När det väl vänder kommer de förhoppningsvis få igen det. Spelarna hämtar en enorm styrka av dem, det ska de veta.

22. Ramon Pascal Lundqvist kan bli en av allsvenskans absolut bästa spelare.

- Ja, ja. Överlägset. Han har potential till att vara alldeles för bra för allsvenskan. Han är ganska komplett som spelare. Han är atletisk, mobil, har bra teknik, bra spelförståelse, är duktig på att ta instruktioner.

Annons

- Det han behöver är att få vara hel och prestera över tid. Han har saknat kontinuitet och har kanske haft lite svårt att få ihop helheten då. Det har satt sig på självförtroendet som är väldigt viktigt i fotboll. Han hade en liten trög start när vi var i Norge ihop, men sen var han helt fantastisk på slutet. Jag tror att han kommer göra en fantastisk säsong i år.

23. Du oroar dig inte för att spelarna ska vara för dåligt tränade med Hakeem Araba som fystränare.

- Nej, nej. Det kommer absolut inte bero på fysträningen om vi är för dåligt tränade.

24. VAR är inget som du vill se i allsvenskan.

- VAR i den formen som allsvenskan har möjlighet att applicera är ingenting jag vill se.

25. Du vill vara med om ett derby mot Gais på stora Ullevi 2025.

- Jag gillar inte löparbanor. Arenor med löparbanor borde förbjudas.