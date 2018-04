3-0 mot Malmö FF – men Nanne Bergstrand var ändå inte nöjd: ”Du måste ha en vision”

3-0 mot regerande mästarna, där alla tre målen gjordes under andra halvan av första halvlek. Ändå var Kalmar FF:s tränare Nanne Bergstrand sliten åt både det negativa och det positiva efter matchen.



- Vinner man den här typen av match med 3-0 så kan det ofta vara väldigt mycket plus i det. Det vi gör bra är presspelet.



- Samtidigt ska man vara medveten om att om vi hade klarat av att spela ett passningsspel och inte missa de här passningarna med en decimeter i flera lägen där vi kunde ha fått längre anfall, de där fem- till 15-sekundersanfallen, då hade vi kunnat såra ännu bättre.



I en intervju med Bergstrand som publiceras på Fotbollskanalen nästa vecka förklarar Bergstrand att han tycker att KFF generellt har för korta anfall, och han byggde vidare på det under den här presskonferensen.



- Vi klarar inte att vara mer precisa i våra passningar. Att göra det i högt tempo, det är klart det ställer krav, men samtidigt måste du ha en vision om du vill nå en viss typ av fotboll. Den fotbollen som är i dag så är tempot nyckeln.



Däremot påpekade Bergstrand att det var ännu en sak som han var positiv mot efter segern. Både 1-0 och 2-0 kom efter fasta situationer.



- Det är inte en jävla spelare som börjar spela fotboll på grund av fasta situationer, men det ger ändå 30 procent av alla målen i fotbollen. Det ger ett övertag.



- Jag sitter här med blandade känslor, men som jag sa till spelarna, jag ska inte klaga.