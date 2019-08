65-70 timmar mellan matcher – så jobbar MFF med återhämtning: "Rätt kost och sömn den stora majoriteten"

68,5 timmar, 64,5 timmar, 64,5 timmar, 66 timmar, 68,5 timmar, och 68,5 timmar.

Så lång vila har MFF haft under sommaren mellan slutet på EL-kvalmatcherna och nästa allsvenska match. MFF har överlägsna resurser jämfört med andra allsvenska lag, men den bästa återhämtningen är den som är gratis.

- Sömn är det viktigaste för elitidrottare. När man har sitt ”sömnmönster” rätt, då har du klarat av majoriteten av din återhämtning, säger Uwe Rösler och nämner att bland annat Brentford har en anställd som specifikt jobbar med att förbättra spelares sömnvanor.

Även många MFF-spelare har insett sömnens betydelse. Arnor Traustason är småbarnsförälder, men för att se till att han får minst åtta timmars sömn så har han och hans fru två sovrum, så att han kan använda ett av dem när det behövs under den här viktiga perioden.

- Jag är så lyckligt lottad att (min fru) förstår att det är mitt jobb. Jag måste sova, säger Traustason.

Fystränaren Ben Rosen, som rekommenderar minst åtta-nio timmars sömn för spelarna, fyller i:

- Rätt kost och sömn är den stora majoriteten.

- Och så länge vi gör sakerna som vi ska göra, då hanterar spelarna (det täta matchandet). Vissa spelare har lite mer problem och då måste få lite mer uppmärksamhet, och sedan är det viktigt att träningen (dagen innan match) blir rätt, att vi inte ger spelarna mer trötthet där.

Just inför Djurgårdsmatchen ser återhämtningen ut att bli lite enklare än vanligt. Laget har både torsdags- och söndagsmatchen på hemmaplan, vilket innebär mindre restid. Dessutom dominerade de så mycket mot Bnei Yehuda (3-0) i torsdags att det fanns ork kvar efter matchen. Bland annat hade de 860 passningar inom laget, den högsta siffran sedan Uwe Rösler kom till MFF, och kunde vila med boll.

- Fysiskt var det en av våra ”lägsta” matcher för i år. Det hjälper väldigt mycket. När vi har spelare som gör 1200-1400 meter högintensitetslöpningar, då är vi lite oroliga för att de inte hinner återhämta sig, men max i torsdags tror jag var 800 meter, säger Rosen.

Hur ser då det aktiva återhämtningsarbetet ut från torsdag 21.00 till söndag 17.30?

Direkt efter match handlar det om att få i spelarna näring. Det är lite individanpassat, men ändå ganska likt för alla. De får en shake som innehåller protein och kolhydrater, samt några extra saker som hjälper immunsystemet. Sedan är det isbad för spelarna, mellan åtta till tolv minuter.

Därefter rekommenderas alla att sova så mycket som möjligt, vilket gör att de börjar träningen dagen efter match vid en senare tidpunkt än en vanlig dag.

Dagen efter match är det en timmes återhämtning, där de inleder på cyklar, går vidare till att stretcha, och sedan använder sig av varma och kalla bad så att de sista restprodukterna försvinner ur kropparna. I övrigt ber de spelarna att ta det så lugnt som möjligt under den dagen.

De får också hjälp av fysioterapeuterna och massören, och det finns hjälpmedel som exempelvis ”recovery boots” och kompressionsshorts.

- Under sådana här perioder försöker vi att få spelarna att nästan leva i kompressionsshorts. När de inte tränar så sover de eller rör de sig i sådana.

Man kan alltid bli bättre, men är återhämtning en del där ni är ganska nöjda just nu?

- Ja, jag tror det. När jag pratar med andra klubbar, vad som görs runt om i världen i fotbollsklubbar och kring forskning, så är det inget som vi verkligen saknar. Det är ganska standard, det är mycket som många klubbar gör. Det finns inga magiska piller att köpa.

En av förbättringarna inför i år var maten. De har nu egna kockar, vilket gör att de kan göra kosten mer specifik och ha bättre dialog mellan kök och fysteamet. Spelarna får frukost och lunch hos MFF, och kan även ta med sig mat om de vill.

- Men vi ger frihet till spelarna. Vi vill inte göra det tråkigt. Man får vara kreativ.

Vad är det viktigaste i kostväg?

- Att få i sig tillräckligt. Det är det största problemet. Många spelare kan tänka att de inte vill gå upp i vikt och sånt, men under sådana här perioder måste vi få i dem så mycket som möjligt. Tillräckligt med protein. Det är det viktiga.

Fotbollskanalen intervjuade förra året Markus Rosenberg, som då berättade hur han specifikt jobbade för att hålla sig på toppnivå.

Malmö FF möter i dag Djurgårdens IF, i en match som börjar 17.30 och sänds via C More.