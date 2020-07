Abraham om brända jättelägena: "Klart att man är besviken"

Efter en mållös första halvlek mellan IFK Göteborg och Hammarby fick bortalaget på Tele2 Arena två fullkaratiga målchanser kort efter paus. Båda gångerna var det Sargon Abraham som var nära att bli målskytt.

Vid första chansen försökte han vinkla in 1-0 - Davor Blazevic i Hammarby-målet svarade för en vass räddning.

Bara någon minut senare blev Blåvitt-anfallaren ren från nära håll och avslutade. Även den gången svarade Blazevic för en svettig parad.

Det ville sig helt enkelt för Abraham.

- Tyvärr är det så ibland. Jag hade ett läge när (Alexander) Jallow spelade in, jag försöker styra in den, men det är en bra räddning. Andra räddade han också. Det andra läget ska ju sitta. Tyvärr ville inte bollen in, säger Blåvitt-anfallaren till Fotbollskanalen

Hur kommer du sova i natt?

- Det är klart att man är besviken. Det är ett sådant läge som ska in. Man är besviken, men så länge man är där och skapar så sitter den till slut.

Poya Asbaghi, tränare i IFK Göteborg, var däremot nöjd med Abraham. Framför allt rosade Asbaghi anfallarens arbetsinsats.

- Titta på på det defensiva arbetet han (Sargon) lägger ner. Han kan vara med och stänga mitten väldigt mycket mot Hammarbys mittfält och mittbackar. Om man tittar på hur många gånger vi hittar Sargon i vår speluppbyggnad i dag, felvänd och som kan komma ner och avlasta, såra Hammarbys press och göra det jobbigare för dem… Det är svårt få att den kvaliteten på något annat sätt, säger Asbaghi och fortsätter:

- Att vi får den matchbilden vi får är mycket tack vare Sargon. Det är lätt att titta på att han missar målchanserna och att felet ligger där, men skulle vi byta honom mot någon annan forward i dag skulle vi inte få den här matchbilden. Man får välja vad man vill ha. Jag gillar den här matchbilden de flesta gångerna, för i slutändan så vinner man matcher genom att skapa såhär mycket målchanser.

Sargon Abraham är, tillsammans med Hosam Aiesh, den som använts flitigast på forwardspositionen i avsaknaden av skadade Robin Söder och Alexander Farnerud. Han känner att han börjar komma in i det alltmer i den nya rollen.

- Det är en väldigt ny roll för, men jag tycker att jag gjort det bra. Jag trivs ganska bra med att vara centralt och att hjälpa laget ur press och så tycker jag att jag är delaktig i. Men sedan är det väl det sista, löpningar i box och sådana grejer, som kan bli lite bättre. Jag tycker att det blir bättre och bättre för varje match.

Mötet mellan IFK Göteborg och Hammarby slutade 1-1. Sargon Abraham har såhär långt in på den allsvenska säsongen svarat för ett mål.