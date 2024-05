Abraham räddade poäng för Blåvitt

Under torsdagen tog Sirius emot IFK Göteborg hemma på Studenternas. Ett Blåvitt i stort poängbehov kom till Uppsala med spelare som Arbnor Mucolli, Anders Trondsen och Laurs Skjellerup på skadelistan.

Men det var gästerna som skapade saker framåt inledningsvis. I den tolfte minuten tog sig Malick Yalcouye till ett bra skottläge, men hans avslut mot bortre stolpen räddades av David Mitov Nilsson.

I den 23:e minuten såg också 1-0 till Blåvitt ut att bli verklighet. Ytterbacken Mattias Johansson, som gjorde startdebut för IFK men klev av på grund av skada i andra halvleken, blev helt ren i närheten av mål på ett inlägg. Men Johansson lyckades nicka bollen utanför.

- Dåligt av mig. Den ska sitta på mål, kommenterade han för Discovery+ i paus.

Istället gjorde Sirius 1-0 i den 35:e minuten. Misskommunikation mellan IFK Göteborgs målvakt Elis Bishesari och mittbacken Adam Carlén gjorde att Jakob Voelkerling Persson i Sirius kunde snappa upp bollen nere vid kortlinjen, från ingenstans. Där slog han sedan ett inlägg som gav Noel Milleskog möjlighet att nicka in 1-0 i öppet mål på.

- Vi började bra. Kontrollerade matchen. Sen vet vi att de har farliga omställningar. Vi var lite slarviga, det blev lite missförstånd och så blev det 1-0, sa Mattias Johansson i paus.

Efter paus gick bortalaget för en kvittering och i den 54:e minuten dundrade Malick Yalcouye in 1-1 inifrån boxen efter ett inlägg, men målet dömdes bort på grund av offside. Linus Carlstrand, som en minut senare nickade ett inlägg precis utanför, bedömdes ha påverkat situationen.

- Jag har ingen aning om vafan det var som hände. Det är ett gigantiskt fel, säger IFK Göteborg-tränaren Jens Askou på presskonferensen efter matchen.

Har du fått någon förklaring?

- Jag behöver ingen förklaring. Han dömer väl för att en av våra spelare stod i vad som skulle vara en offsideposition för 25 eller 30 år sedan. Det har hänt mycket sedan dess. Nu ska man ha påverkan på spelet. Det var han inte i närheten av.

Kvitteringen skulle dock komma. I den 63:e minuten spelade Lucas Kåhed, som gjorde comeback efter lång frånvaro när han hoppade in i paus i utbyte mot skadade Andreas Pyndt, in bollen i boxen och fick se lagkamraten Oscar Pettersson stöta in 1-1 via David Mitov Nilsson.

Därefter skapade båda lagen flera stora möjligheter. Leo Walta hade exempelvis ett avslut utanför målramen i farligt läge i den 65:e minuten, innan Sirius skyttekung Yousef Salech sköt i stolpen från nära håll när han serverades öppet mål av Herman Sjögrell i 69:e minuten.

Salech tog dock revansch på sig själv. I 70:e minuten tryckte han in ett inlägg från Noel Milleskog till 2-1.

Men IFK Göteborg svarade även på det målet. I 75:e minuten dunkade ytterforwarden Paulos Abraham in 2-2 högt upp vid främre stolpen efter att ha fått bollen på vänsterkanten.

Matchen slutade 2-2 och Blåvitt ligger på kvalplats med sina åtta poäng.

- Jag är ganska besviken ändå. Vi ville gå för seger. Vi slarvar lite för mycket och det skulle vara skönare med tre poäng, säger Abraham till Discovery+.

Han fortsätter:

- Det känns som att vi är för öppna i defensiva omställningar, de får mycket ytor. Det är många matcher där vi känner att vi spelar ganska bra, men släpper in skitmål. Sedan måste vi jobba oss tillbaka. Första målet är alltid viktigt och vi har släppt in det i många matcher.

IFK Göteborg har en 10 000-kronorsfråga. Den handlar om hur laget ska förvalta sina chanser.

- Vi måste vara effektivare i sista tredjedelen. Där tycker jag att vi har slarvar en del, säger Abraham och fortsätter:

- Bra fråga. Vi letar fortfarande efter svaret. Vi jobbar på. Vi har en bra grund, vi är bra i uppspelen, kommer upp: Det är det sista vi behöver fixa till. Jag är inte orolig för laget, men vi får jobba på sista tredjedelen.

Sirius Melker Heier tyckte krysset var trist, men han var inte fullständigt bedrövad.

- Just nu är jag bara trött. Det är tråkigt att vi tappar ledningen två gånger. Vi försöker komma hem och täppa igen så bra det går, och vi försöker gå lite mer på kontring än vad vi brukar göra. Vi får bra utdelning och har få bra, bra målchanser som vi kan göra både ett och två mål till på. Tråkigt nu, men godkänt, säger Melker Heier till Discovery+.

Upp till Sirius på tiondeplatsen har Göteborgslaget tre poäng.

Sirius lag: David Mitov Nilsson - Jakob Voelkerling Persson (Marcus Lindberg 57), Henrik Castegren, Malcolm Jeng, Dennis Widgren (Patrick Nwadike 57) - Leo Walta, Adam Vikman - Herman Sjögrell (Andreas Murbeck 74), Melker Heier, Noel Milleskog - Yousef Salech

IFK Göteborgs lag: Elis Bishesari - Thomas Santos, Gustav Svensson, Adam Carlén, Mattias Johansson (Sebastian Ohlsson 49) - Malick Yalcouye, Andreas Pyndt (Lucas Kåhed 46), Kolbeinn Thordarson - Oscar Pettersson (Lion Beqiri 83), Linus Carlstrand (Gustaf Norlin 76), Paulos Abraham