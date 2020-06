Abraham räddade poängen: ”Verkligen ett viljemål”

GÖTEBORG. Med bara några få sekunder kvar av matchen forcerade Sargon Abraham in IFK Göteborgs kvitteringsmål mot Mjällby. Efteråt var han lättad. - Det känns otroligt skönt att vi fick in det målet, säger han.

Sargon Abraham beskriver 2-2-målet som ett rent viljemål.

- Det var nästan i sista sekunden. Det var otroligt skönt att vi fick in kvitteringen. Det hade varit riktigt segt att förlora den här matchen, säger den offensive spelaren.

Enligt honom själv fick han in bollen med axeln.

- Tobias Sana slog in bollen och jag slängde mig bara fram för att få in bollen. Bollen träffade axeln och gick in. Jag gjorde det på ren vilja. Det var verkligen ett viljemål. Målet betyder mycket och sänder bra signaler. Vi ger aldrig upp innan det är slut, säger Sargon Abraham.



Han har fått utstå kritik på sociala medier för sina insatser i början av serien. Men det tar han med ro.

- Jag läser inte sådant. Det var inte kul att slå en felpassning som ledde till ett baklängesmål i början, men man kan inte vika ner sig för något sådant, säger Sargon Abraham.

Han tas i försvar av lagkamraten Nzuzi Toko.

- Jag är väldigt glad för Sargons skull. Han har blivit kritiserad, men de som ger honom kritik skulle vara här och se honom oftare. På försäsongen var han en av våra bästa spelare, säger den vikarierande lagkaptenen, vars kontrakt med IFK Göteborg löper ut om åtta dagar.



Där finns inget nytt att säga, menar Toko.

- Klubben vet vad jag tycker. Det är vad jag kan säga. Jag är stolt över att tillhöra IFK Göteborg och är också stolt över att jag fick vara lagkapten idag, säger han.

Poya Asbaghi hade blandade känslor efteråt.

- Det är lite dubbelt. Jag är besviken över att det bara blev en poäng, men samtidigt var det bra att få in en kvittering sett till vad det stod på tavlan i 92:a minuten, säger huvudtränaren.