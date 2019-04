Abraham tillbaka - i tuff konkurrens: "Så det ska vara i en sådan här klubb"

Sargon Abraham tvingades kliva av skadad i Blåvitts sista träningsmatch inför den allsvenskan säsongen. Den offensive pjäsen ådrog sig en höftskada, vilken höll honom borta från spel från i de tre första omgångarna av serien. Men när nu Blåvitt ställs mot Helsingborg är Abraham tillbaka.

- Jag känner fortfarande av den (skadan), men det är mer kontrollerat nu. Jag känner av det efter träningarna när det stelnar till lite. Men jag har tränat för fullt två gånger i rad och det har känts bra.

Hur skönt är det att vara tillbaka i truppen?

- Otroligt skönt, det var lite jobbigt när man kämpat sig igenom en hel försäsong och förberett sig på bästa sätt och sedan skadar man sig en vecka innan. Det är ingen rolig situation, men jag har verkligen kämpat på bra med rehaben och jag ser verkligen fram emot att vara med i truppen.

Hur är formen efter skadan?

- Den är okej. Det är klart att man kanske tappat lite av den formen man hade precis innan. Men rent fysiskt känns det bra rent fysiskt och det andra kommer väl när man börjar spela lite.

Samtidigt som Abraham har varit frånvarande har konkurrensen om de offensiva platerserna i Blåvitt blivit hårdare. Benjamin Nygren har slagit igenom på allvar och Lasse Vibe har anslutit. Blåvitts Giorgij Charaisjvili (saknas mot Helsingborg) var kanske lagets bästa spelare i fjol och startade också i de tre första omgångarna. Dessutom finns Robin Söder i truppen, även om han också är otillgänlig mot HIF.

- Det är tuff konkurrens och det är så ska det vara i en sådan här klubb och de som har spelat de första matcherna har gjort det riktigt bra. Det är kul för dem och för laget.

Det är svårt att kringgå att Lasse Vibe anslöt i sista stund. Hur påverkar det din situation?

- Inte så mycket. Det är roligt att få in en bra, erfaren spelare som kan hjälpa oss och göra stor skillnad i vårt lag.

Senare under måndagen ställs IFK Göteborg mot Helsingborgs IF på hemmaplan. Men inte på klubbens ”riktiga” hemmaplan. Blåvitt tvingades flytta mötet från Gamla Ullevi till Ullevi.

- Det påverkar inte så mycket. Det är klart att man vill spela på sin hemmaplan, Gamla Ullevi. Men vi har spelat där förut och vi har ett fantastiskt stöd där och på Gamla Ullevi.

Hur ser ni på att möta Helsingborg?

- Det är en tuff match, vi möter ett bra lag med bra spelare. Men det är hemmamatch och vi går för att vinna.

Mötet mellan IFK Göteborg och Helsingborgs IF sänds på C More Fotboll och cmore.se. Sändningen startar 14.40 och matchen drar igång 15.00.