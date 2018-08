”AC” om målsättningen, nya rollen, och tiden i Belgien: ”Tog rätt beslut i att flytta tillbaka”

Allsvenskans bästa spelare 2017, Anders Christiansen, startade inte i sex matcher förra året plus att han blev utbytt skadad efter tio minuter mot IFK Göteborg. Malmö FF vann inte en enda av de sju matcherna. Bortsett från matcherna efter att SM-guldet var säkrat så startade Christiansen 20 matcher och MFF vann 18 av dem.

MFF kunde inte vinna matcher utan ”AC”, och MFF kunde knappt sluta att vinna med ”AC”.

Han flyttade till belgiska Gent, fick knappt 150 minuters speltid på ett halvår, drogs med skador, och tyckte inte att de spelade honom i den roll som han hade blivit värvad till. Samtidigt hade MFF avslutat en katastrofvår och hade hål på sitt centrala mittfält. Det blev en övergång tillbaka och när Uwe Rösler skulle berömma en spelare efter senaste matchen så var det just målskytten Christiansen han kom in på. Dansken är på gång igen.

MFF kunde knappt vinna matcher utan ”AC” i vår. Kommer de fortsätta att vinna massa matcher med ”AC” igen? Spelaren själv ger ett sympatiskt svar kring hur viktig han är.

- Det är en klyscha, men den bästa spelaren är ofta inte den viktigaste. Det är nummer 16, 17, 18 som gör skillnad. Alla lag har bra fotbollsspelare, men det handlar om att den svagaste spelaren ska vara starkast, om du förstår.

- Vi såg det senast mot Norrköping på hemmaplan. Jag tycker vi kan göra skillnad sent i matcherna, som förra säsongen när inhopparna ofta avgör matcherna. Det är samma status som vi har nu igen.

Han själv känner fortfarande att det finns mer att ta av det fysiska hos honom, vilket ska förbättra övriga delar ännu mer. Det är först då han kan komma upp i 2017-formen.

- Jag hade fler aktioner i matchen senast än jag hade i början, men det beror på bättre kondition, tajming, översyn i matchen. Om man hittar rollen som man får så tycker jag att det är steg efter steg, match efter match, i rätt riktning.

Just den nya rollen på centralt mittfält har också varit en faktor som gjorde att det tog lite mer tid att komma igång. Han behövde hitta sin positionering, och det är längre löpmönster än på hans tidigare centrala roller. Nu är han en av tre centrala mittfältare och tanken är att han bland annat ska pressa ungefär som en yttermittfältare i vanliga fall gör, mot motståndarnas försvarare.

Däremot gillar han verkligen att han nu är tillbaka i en typ av fotboll som är mer kortpassningsorienterad än den belgiska ligafotbollen.

- Man slår mycket bollar över huvuden hela tiden där. Det blir mycket duellspel.

- Det är andra som är bättre utan boll än vad jag är. Jag vill kontrollera matchen med boll, det är där jag tycker att jag kan göra skillnad.

Har du funderat mer på varför det inte stämde i Belgien?

- Jag har lagt lock på Belgien, men det var skadorna som ödelade i början och det skulle ha hanterats annorlunda.

- Man kanske kan säga att det inte var det bästa skiftet (att flytta till Belgien), men ibland ska man ta chansen. Man har inte hundra klubbar att välja mellan och det var ett VM som spelade in. Det var många funderingar, men jag vet bara att jag tog rätt beslut efter de sex månaderna i Belgien (att flytta tillbaka till Malmö).

Det återstår att se om Uwe Rösler väljer att starta med Christiansen i dag mot Dalkurd, eller om det är en av positionerna som han väljer att vila på. Tränaren hintade på torsdagen om några förändringar:

- Mentalt är det här den tuffaste matchen sen jag kom hit, sa Rösler.

- Det är inget som jag bara säger. Många tränare säger det varje gång, men när man kommer från en europeisk cupmatch, till Dalkurd, och alla kan läsa tabellen... Det betyder inte nödvändigtvis att matchen kommer att se ut så (som tabellen visar). Att komma upp till en bra nivå är inte enkelt.

- Därför är det ibland bra att använda ”nytt blod”.

På just det centrala mittfältet finns olika roller som de har använt beroende på matchbild. Senast mot Vidi behövdes exempelvis ett inhopp av Oscar Lewicki för att få stabilitet på det, då Vidi enligt Rösler kunde kontra för mycket i vissa ytor. Han definierade Lewickis inhopp för ”perfektion”, men frågan är vilken balans det blir mot Dalkurd när Traustason saknas.

- Vi har en spelfördelare i Fouad (Bachirou), attackerande tior i Arnor (Traustason) och Romain (Gall), en sexa eller åtta i Oscar, och även en annan extremt bra spelfördelare i "AC". Samuel (Adrian) är vänsterfotad, vi har inte många sådana så han ger oss en bra balans och är också en sexa eller åtta. Väldigt pålitligt i ung ålder.

MFF går nu in i en period där de möter Dalkurd, Trelleborg, Sirius, och Brommapojkarna i allsvenskan, Med det här utgångsläget, plus CL-kvalet, vad är då ett bra år för MFF? Christiansen:

- Det är ingen hemlighet att det är Europa. Vi är en match ifrån att säkra gruppspel. Det är en målsättning. Sedan är det elva poäng upp på 14 matcher. Det känns som man måste vinna varje match, men det är möjligt, och så länge det är möjligt ska man gå efter det. Sedan är det inte så långt till topp-3, sex poäng.

- Så topp-3 och gruppspel, det kan man vara nöjd med sett till den situationen vi hade för två månader sedan.

MFF möter i dag Dalkurd, i en match som börjar 19.00 och sänds via C More. Spelarna som är frånvarande är Stefan van der Lei (Dalkurd), Rasmus Bengtsson (MFF), och Traustason (MFF).