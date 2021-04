Adegbenro med solomål när Norrköping vann genrep

Under söndagen ställdes IFK Norrköping borta mot AFC Eskilstuna i lagets genrep inför den allsvenska premiären kommande helg, då man ställs hemma mot Sirius.

I mötet med AFC fick Peking en drömstart. Redan två minuter in i matchen tog Samuel Adegbenro fart från offensiv planhalva, snirklade sig in i straffområdet och från snäv vinkel kunde han placera in 1-0. Ett vackert solomål av ytterforwarden.

ANNONS

I slutet av första halvlek kunde sedan Carl Björk sätta dit 2-0 med en nick från ett par meters avstånd.

Björks mål blev matchens sista och Peking fick därmed ett lyckat genrep inför den allsvenska premiären.