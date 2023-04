Adjei blev syndabock igen - berättar om fruktansvärda dagarna efteråt: "En mardröm för mig"

Nathaniel Adjei är en talangfull spelare, men varje gång han har fått starta för Hammarby i allsvenskan så har det slutat illa.



Förra säsongen gjorde mittbacken en match från start. Det var borta mot Häcken och Adjei gjorde en stark insats fram till slutminuten då han nickade in bollen i eget mål så att det blev 1-1, och efteråt grät han och tröstades av lagkamrater och tränare.



I söndags fick han chansen igen.



Adjei gjorde sin andra match från start i allsvenskan när Hammarby spelade mot AIK. Och återigen var mittbacken olycklig.



Efter 41 minuter slog Adjei ett uppspel rakt på AIK:s mittfältare Bilal Hussein, och hemmalaget ställde om och gjorde 1-0.

Efter 53 minuter skulle Adjei vända på spelet, men bollen gick rakt till AIK:s anfallare Alexander Fesshaie som blev fri och gjorde 2-0.



Fotbollskanalen åkte till Årsta och träffade 20-årige Adjei. Han berättade att han försöker komma över söndagens misstag.

- Det var en mardröm för mig. Jag är en ung spelare som försöker utvecklas och imponera, så när sådana här saker händer så är det väldigt svårt att hantera. Det är väldigt svårt. Det är väldigt tungt. Det är svårt att kontrollera sig, men med hjälp av lagkamrater och tränare så går det bättre. Det är flera som har försökt att prata med mig och som har gett mig råd och tips om olika saker, säger han.



Att du gjorde självmål när du förra säsongen startade mot Häcken - hur kände du nu när det blev olyckligt igen?

- Det är galet. Jag är så ledsen. Under veckan tränar vi väldigt hårt för att ta oss an matchen och för att göra vissa saker så att vi kan vinna. Men nu blev det inte så. Jag skyller förlusten på mig själv. Om det inte hade hänt, om jag inte hade gjort så galna saker och gett AIK chanser att göra mål, då tror jag att vi hade vunnit matchen.

Hur går du vidare?

- Jag har några personer som jag kan prata med och som ger mig råd och tips. Som har erfarenhet och som har sett ännu värre saker än vad som hände mig. Så jag måste lyssna och gå vidare och lära mig från mina misstag. Det är den enda vägen för att jag ska kunna bli en bättre spelare i framtiden.



Vilka pratar du med?

- Direkt efter matchen så stängde jag av helt. Då pratade jag inte med någon. Men sedan pratar jag med min familj och i dag (läs i tisdags) pratade jag med min tränare och även med några lagkamrater. De kom till mig och pratade om det som hände.



Adjei hoppas att han får fler chanser från start så att han kan visa upp sig från en bättre sida.



- Det är enkelt att tänka att nu måste jag göra något extra i nästa match. Men alla som har pratat med mig och som har mer erfarenhet säger att jag ska vara lugn och fortsätta göra det jag är bra på. Så att bli ivrig och tänka att jag måste göra något extra nu… det funkar inte så. För om man tänker så då kanske det slutar med att man gör ett ännu värre misstag än vad jag gjorde. Så alla säger att jag bara ska vara mig själv och fortsätta, säger han.

Marti Cifuentes berättar att Adjei var ledsen under matchen och att det var därför som han togs av planen efter 77 minuter mot AIK.



- Vi pratade efter matchen och i dag. Ibland är det viktigt att spelare på egen hand tar sig igenom sin egen process. Han är en ung kille som har en fantastisk potential. Jag tror att misstagen kommer för att han försöker göra mer än vad som behövs. Båda målen är efter misstag i uppbyggnaden. Han är så ung och så ambitiös, säger Cifuentes och fortsätter:



- Han tar ansvar för det han gjort och är tydlig med att han har gått vidare och är redo att spela. Jag föredrar sådana här misstag eftersom han är modig, han är ingen fegis som inte tar ansvar. Med det sagt är det klart att vi måste hjälpa honom att utvecklas så att han inte gör sådana misstag i de ytorna. Vårt jobb är att se till att han kommer tillbaka, för han är en fantastisk kille som har ett stort och fint hjärta. Jag var ledsen för hans skull. Vi var tvungna att byta ut honom eftersom han verkligen led, speciellt efter avbrotten. Om matchen hade flutit på utan avbrott så tror jag att han hade spelat hela matchen. Men med avbrotten och så då blev han känslosam och då ville vi skydda honom.