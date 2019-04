AFC-mittfältaren vill skrälla mot Bajen: "Givetvis går vi för tre poäng"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Adi Nalic, 21, har varit en viktig pusselbit i AFC Eskilstunas lagbygge under inledningen av årets säsong. På tre matcher har mittfältaren, som är inlånad från Malmö FF, svarat för två mål och två framspelningar.

Detta har bidragit till att AFC tagit fyra poäng och placerar sig i mitten av tabellen.

Nu vill Nalic vara med och skrälla borta mot Hammarby, som hittills inte vunnit i årets allsvenska.

- Jag tror att vi har goda möjligheter i den matchen också. Det har vi visat de första matcherna, där vi spelat bra, bortsett från första 30 minuterna mot Sirius. Annars tycker jag vi har gjort det bra och visat att vi är starka som lag. När det har gått dåligt har vi gått ut i andra och presterat på en hög nivå och förändrat matchbilderna. Jag tror såklart att vi kommer göra en bra match mot Hammarby med mycket publik. Det kommer bli roligt att spela och givetvis går vi för tre poäng, säger 21-åringen till Fotbollskanalen.

Nalic menar att AFC behöver se upp med Bajens individuella skicklighet.

- Vi vet om att de är ett bra lag med spelare som är bra individuellt som kan avgöra på egen hand. Men om vi gör det jobb som vi ska göra har vi med oss alla tre poäng hem.

Du ser söndagens möte mellan Hammarby och AFC på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 17:30.