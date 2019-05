AFC:s elitlicens i fara - måste visa positivt eget kapital sista augusti: "Skarpt läge"

AFC Eskilstuna har under flera år haft ekonomiska problem och i slutet av november i fjol kunde Fotbollskanalen berätta, i kontakt med Skatteverket, att föreningens aktiebolag hade en skuld på 2 513 658 kronor, plus drygt 67 000 hos föreningen. 609 591 kronor av aktiebolagets skatteskuld låg dessutom redan hos Kronofogden, medan den totala skulden hos Kronofogden låg på 610 671 kronor.

- Vi har läget under kontroll. Vi har reglerat det, det tar ett par dagar bara. Vi har tid till sista november och har redan fixat det, sa AFC:s ordförande Alex Ryssholm till Fotbollskanalen då.

Trots ekonomiska bekymmer, så fick än dock AFC beviljad elitlicens för 2019. Detta efter att föreningen gick in till 2018 med ett negativt eget kapital, men visade upp ett positivt eget kapital i sitt periodiserade bokslut den 31 augusti i fjol.

AFC gick ändå in i det här året med ett negativt eget kapital och i dag meddelade Svenska Fotbollförbundets licensnämnd att föreningen måste visa upp ett positivt eget kapital den 31 augusti i år i ett periodiserat bosklut och lämna in "likviditetsplaner som visar att de klarar sina betalningar under resten av året och en resultatprognos som visar minst noll i eget kapital den 31 december 2019" för att få elitlicens för 2020.

- AFC hade en handlingsplan i fjol för hur de skulle återställa det egna kapitalet under 2018, men eftersom att man inte klarade det och redovisade negativt kapital den sista december 2018, så får de inte en ny chans att upprätthålla en ny handlingsplan. Då blir det skarpt läge. De ska därför upprätta ett periodiserat bokslut den sista augusti 2019. De måste då kunna visa att det egna kapitalet är återställt, säger licensnämndens ordförande Richard Johnsson till Fotbollskanalen.

Om inte det egna kapitalet är återställt den sista augusti i år, så beviljas alltså därmed inte föreningen elitlicens för 2020.

- Då blir konsekvensen nekad licens. Då får de inte licens för nästa säsong, säger Johnsson.

Vidare meddelade även licensnämnden att superettan-klubbarna IK Frej Täbys och Mjällby AIF:s, samt damallsvenska föreningarna Eskilstuna United DFF:s och KIF Örebro DFF:s handlingsplaner är godkända för att återställa det egna kapitalet till minst noll innan årets slut. De lider därmed inte lika stor risk, som AFC, att inte beviljas ny elitlicens för 2020.

- För de här klubbarna är det första året de uppvisar negativt kapital, så för de blir det i stället första konsekvensen att upprättahålla en handlingsplan hur de ska återställa det. Det är därmed skillnaden (gentemot AFC), säger Johnsson.

Ärendena för damallsvenska föreningarna Linköpings FC, Kungsbacka DFF och Växjö DFF är i sin tur bordlagda.

- Det är egentligen att vi har begärt in kompletterande uppgifter som vi inte fått in ännu och därför inte kunnat ta ställning till, så det kommer väl ett beslut här inom de närmaste veckorna, säger Johnsson.