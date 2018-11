AFC:s nyckelspelare osäker till spel i avgörande kvalmatchen: "Hugger som knivar"

Alexander Michel har varit given i AFC Eskilstuna under årets säsong. Mittbacken har varit en starkt bidragande faktor till att laget bara släppte in 16 mål på 30 matcher.

I torsdags spelade han från start för sitt AFC i kvalmatchen mot Brommapojkarna. Men efter timmens spel tvingades han kliva av. Nu går han en kamp mot klockan för att hinna bli spelklar till returmötet på söndag.

- Jag gick in en duell och kom in lite framför BP-spelaren som kom in strax bakom mig så jag vet inte riktigt om det var ett knä eller en armbåge jag fick på höften. Men jag ska undersökas lite senare under dagen med ultraljud så vi får se om det är en blödning eller vad det handlar om, säger mittbacken till Eskilstuna-Kuriren.

- Just nu hugger det som knivar i höften och tar bara stopp. Men jag ska få lite behandling av vår naprapat så än är det inte kört.

Om Michel missar mötet med BP innebär det troligtvis att Christian Miljevic ersätter 26-åringen i startelvan.

- Det kan bli lite ändringar i startelvan beroende på hur alla känner sig. Christian har inte på något sätt gjort dåliga prestationer utan de andra passade in bättre under den första kvalmatchen, säger AFC-tränaren Nemanja Miljanovic.

AFC har ett tungt utgångläge inför returen. BP vann bortamötet efter att Jack Lahne avgjort med matchens enda mål.

