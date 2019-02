Affane vill inte att Blåvitt skyller på åldern vid dålig trend: "Det är skitsnack"

IFK Göteborgs mittfältare Amin Affane har under försäsongen för Blåvitt varit ett utropstecken. Den centrale tekniske mittfältaren har sett pigg ut, vilket även varit fallet tidigare år, både med AIK och Blåvitt.

Skillnaden i år är att han bestämt sig för att verkligen hålla i det under hela säsongen och inte tappa fokus om det går lite knackigt. I fjol spelade han från start i IFK under de fem första matcherna i allsvenskan, därefter blev det till att inleda på bänken fram till mötet med Örebro i mitten av juli.

Hur ska han då göra för att lyckas konservera formen längre?

- Jag tror att det handlar om kontinuitet. I början är man sugen och man gör allt rätt. Sedan kommer lite småskador - man tränar och man går hem. På försäsongen går man kanske hem klockan fem, sex, från träningen men under säsongen kanske man slutar lägga fokus på de grejerna man gjorde på försäsongen. I alla fall har det ofta varit så i mitt fall. Jag tror att det för mig handlar om helheten - att försöka göra det jag gör under försäsongen även under säsongen, trots att man kanske inte spelar matcher, att man då försöker hålla uppe allt likadant, säger han efter Blåvitts träning under söndagen.

Har det varit svårt tidigare år?

- Ni vet hur det är som fotbollsspelare, man spelar inte, man är frustrerad och man slutar att lägga fokus på grejer man ska göra. Man kanske vill gå hem direkt och man kanske vill tycka synd om sig själv för att man inte spelat en match, men det håller inte i längden. Jag personligen måste växa mer som spelare.

Man måste alltid vara redo?

- Precis, exakt.

Hur tycker du själv att det har känts på försäsongen?

- Jag har känt mig bra, jag har tränat hårt och försöker vara med på varje träning. Jag har känt mig bra.

Vad har du för förväntningar och mål med säsongen?

- Personligen är jag en sådan som vill vinna, jag vill vinna varje match vi ställer upp i och det har vi gjort hittills trots att det bara varit träningsmatcher. Det är positivt, men jag sa det förra året innan allsvenskan började - vi vill vinna varje match vi deltar i. Vinner vi inte är vi inte nöjda.

Blåvitt har tappat rutinerade spelare som Tobias Hysén, Emil Salomonsson och David Boo Wiklander. Amin Affane kommer dock inte medvetet att axla någon större ledarroll utan agera som han alltid gjort.

- Jag kommer inte att ändra på mig bara för att vi saknar erfarenhet. Jag har alltid haft min roll och kommer inte att ändra på den. Det jag gjorde förra året kommer jag att göra i år också. Hjälpa de yngre och hjälpa de äldre. Det är så det fungerar i fotboll, spelar ingen roll om man spelat 50 matcher mer än de andra, man kan alltid lära sig av varandra. Man kan inte tro att man, bara för att man gjort mer matcher än de andra, ska visa dem. Jag kan lära mig någonting också och att vi gör det tillsammans är det viktiga.

Han fortsätter:

- En annan grej: Att man inte står och säger: ”Vi är ett ungt lag” och vi är det och det. Skitsnack är det. När du går innanför de här linjerna är det elva mot elva. Att vi är yngre, den tanken får man radera lite. Man måste göra allt tillsammans och göra det hårdare än någonsin. Det kommer att vara nyckeln till att vi gör en bra säsong. Och inte hela tiden säga, om vi gör något dåligt, att vi är unga. Jag tror inte på det.

Att man inte skyller ifrån sig?

- Exakt. Man måste se det som en utmaning för hela laget och klubben. Vi ska försöka göra vårt bästa varje match och det kan jag lova er - vi kommer att ge 120 procent. Sedan om det funkar eller inte är en annan fråga. Det är så fotbollen fungerar.

Är du en bättre spelare i år?

- En smartare spelare, jag är ett år äldre och man lär ju sig någonting varje år.

Och lättare?

- Lättare är jag definitivt, fem kilo. Det gör mycket. Jag känner mig piggare på det sättet.

Vad lärde du dig förra året?

- Jag lärde mig väldigt mycket hur man hanterar att förlora. Vad man gör efter en förlust och vad man gör när man inte har spelat. Våra fans och vi själva vill ju vinna varje match och när inte det går är det lätt att bli arg och inte analysera ordentligt varför vi förlorade. Det kändes vissa gånger som att vi i stället för att analysera kanske bara blev arga. På det sättet tycker jag att vi tagit stora steg Jag hoppas att vi lärt oss mycket från förra året och att vi detta året kommer vara ännu bättre, det hoppas jag.

Mötet mellan IFK Göteborg och Jeonnam Dragons visas på C More Fotboll och på cmore.se med avspark 17.00.