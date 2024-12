Affärspartner till två MFF-anställda åtalas för ekobrott: "Vi följer detta" 

Affärsmannen står åtalad för grovt bokföringsbrott. Åklagaren yrkar rätten på näringsförbud i minst tre år för personen, som sedan tidigare är straffad för bokföringsbrott, där han fick en villkorlig dom.

Rättegången, som inleds 2025, gäller verifikationer i bokföringen, där affärsmannen haft hand om uppgifterna. Lägsta föreskrivna straff för grovt bokföringsbrott är fängelse i sex månader.

I flera av bolagen som är kopplade till affärsmannen har två tidigare elitspelare haft styrelseposter. Ingen av dem är misstänkt för brott, och några av bolagen har gått i konkurs under årens gång. Men de tidigare elitspelarna sitter fortfarande i styrelsen i andra aktiva bolag, och där är affärsmannen huvudman i två av bolagen.

Annons

De tidigare elitspelarna är i dag anställda i Malmö FF - trots historiken med den åtalade affärsmannen. I åtalets förundersökningsprotokoll berör Ekobrottsmyndigheten urkundsförfalskning som en av huvudfrågorna. Affärsmannen nekar till anklagelserna.

Affärsmannen var styrelseledamot och ordförande i ett bolag som gick i konkurs.

I det bolaget var den tidigare elitspelaren, som vi kallar Patrik, ledamot, och skrev under tre årsredovisningar tillsammans med affärsmannen mellan 2015-2017. Året efter det, 2018, var Patrik och Göran - som vi kallar den andre tidigare elitspelaren - bland dem som satte pennan på årsredovisningen i samma bolag.

Patrik skrev även under 2018 under att affärsmannen skulle företräda det konkursade bolaget i juridiska och ekonomiska frågor. Under samma period skrev affärsmannen tillsammans med Patrik under två styrelsemötesprotokoll, liksom två lån i mångmiljonklassen till bolaget.

Annons

Affärsmannen misstänks för att i ett större antal handlingar ha skrivit på för andras räkning, däribland de tidigare elitspelarna. I vissa fall har de informerats om detta, i andra fall inte.

I ett förhör beskriver affärsmannen att den formellt sett ytterst ansvarige var affärsmannen själv, och att han tillsammans med ledamoten Patrik skrev under boksluten, och därmed var de ytterst ansvariga för bokföringen.

Bolaget hade inga pengar enligt affärsmannen, utan räkningarna betalades från närstående bolag genom lån från dessa. Affärsmannen sa i samma förhör att ytterst ansvarig var den verkställande direktören, det vill säga han själv, men att Patrik rapporterade vidare om bokföringen var okej.

Patrik ska upp i rätten som vittne och förnekar att han handskats med någon bokföring.

Annons

- Jag har själv investerat pengar i de här bolagen, därför har jag varit med i dem, säger Patrik till Fotbollskanalen.

Hur ser du på att en affärspartner åtalas?

- Ja, vi får se vad det är för något. Jag måste titta på det, jag kan inte riktigt svara på den frågan.

På vilket sätt har du varit involverad i bolagen?

- Jag har stått som ledamot bara. Jag har varit ganska passiv.

Patrik hoppade av sin roll som suppleant i ett av bolagen där affärsmannen var huvudman, och var ledamot i två konkursade bolag.

Göran var ledamot i ett av de konkursade bolagen och är kvar som suppleant i ett annat där affärsmannen är huvudman. Göran, som inte varit hörd i målet, förklarar sin roll i bolagen:

- Den har varit helt passiv. Aldrig haft något med driften att göra och vill inte ha det heller, säger han.

Annons

Hur ser du på att en affärspartner åtalas?

- Det är så klart inget man ser positivt på. Men det är inte så att personerna som varit inblandade gör något för egen vinnings skull. Sedan hans roll i bolagen - som jag förstår det speglar åtalet något som hänt längre tillbaka. Och han är inte dömd än, vad jag vet.

- Jag har inte nåtts av detta faktiskt utan fått höra det på hörsägen, detta åtal.

Hur ser du på ditt engagemang i de två bolagen som du är kvar i?

- Helt passiv. Jag är suppleant, jag har inget inflytande över besluten och vill inte ha det heller. Jag vill hålla mig informerad bara. Det är en annan sak.

Göran är suppleant i ett annat bolag där affärsmannen inte är huvudman. Patrik är ledamot i det bolaget, där han skrivit fullmakt för en annan person att företräda bolaget, enligt ett dokument som Fotbollskanalen tagit del av.

Annons

Bolaget skickade flera fakturor på 150 000 kronor styck till olika fastighetsägare på mark som bolaget gör anspråk på. Det ledde till en gemensam polisanmälan från fastighetsägarna, som kallade dem för bluffakturor.

Polisanmälan blev dock nedlagd.

- Det är ingen bluffaktura. Det är så att det bolaget förvaltar de vägarna. Men det är tillbakadraget och det pågår en utredning från Lantmäteriet. Sedan att det är polisanmält, polisen har inget med detta och göra, säger Patrik.

Men den polisanmäldes.

- Ja, det är väl för att de inte vill ha en faktura i så fall.

Göran:

- Varför skulle det vara en bluffaktura om man äger vägarna? De hävdar det, de som fick den (fakturan). Men då kan man hävda det på alla fakturor man får. Det känns som ett rätt svagt case när det är bolaget som äger vägarna, säger han.

Annons

Niclas Carlnén är vd i Malmö FF. Han är fåordig gällande att hans två anställda är involverade i bolag där huvudmannen nu åtalas.

- Jag känner inte till detaljerna i åtalet. Men jag har pratat med de anställda, utöver det har inte jag någon direkt kommentar, säger Niclas Carlnén.

Men du har blivit informerad om åtalet?

- Ja.

Vad vet du om själva ärendet?

- Inget som jag kommer kommentera i media.

Om man ser till värdegrunden som anställda ska förhålla sig till, vad är din åsikt om att två stycken är kopplade till ett sådant här åtal?

- Som jag sa tidigare så känner jag till det och jag har haft en dialog, och den har funnits under en längre tid. Så för mig är det ingen nyhet och de är väl medvetna om vad Malmö FF står för.

Kommer du följa upp det här, med de två anställda?

Annons - Jag kommer följa det precis som jag har gjort innan. Det är inget annorlunda.

Patrik och Göran heter något annat.