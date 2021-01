Agardius överväger utlandsflytt: "Öppen för ganska mycket"

Viktor Agardius, 31, återvände i slutet av maj i fjol till Mjällby och skrev på ett kontrakt över den allsvenska säsongen. Agardius gjorde 26 matcher under säsongen när Mjällby kom på femte plats i allsvenskan, men nu har avtalet löpt ut. Mjällbys sportchef Hasse Larsson sa under lördagen att han vill behålla Agardius, men att spelaren just nu kollar av vad som finns utomlands.

Nu berättar Agardius mer om sina tankar kring framtiden. Han skulle kunna tänka sig att spela utomlands igen, då sejouren i Livorno i fjol blev kortare än planerat. Parterna kom överens om att bryta avtalet till följd av covid-19, och därmed blev det bara en match för 31-åringen i Italien.

ANNONS

- Jag kom hem från Italien och skrev på för ett halvår med Mjällby, så tankarna är just nu att jag är i en situation, där jag blir 32 år i år. Jag kom till Italien och Serie B, men tyvärr fick det avbrytas och det var tråkigt i sig att inte få chansen att visa upp sig. Nu står man utan kontrakt igen och undersöker vad som kan finnas helt enkelt. Jag har samtal med min agent, men mer än så kan jag inte säga just nu. Jag undersöker vad som finns och sedan får vi se vad det blir, säger han till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Jag har gjort nio år i allsvenskan och börjar känna att det hade varit roligt med att testa på något nytt. Sedan pratar jag med Hasse (Larsson, sportchef) och Mjällby fortfarande och har en bra dialog, så vi vet var vi har varandra. Det är så det ligger till just nu. Inget beslut är taget ännu, och jag och min agent undersöker vad som finns. Det är där vi är.

Vill du spela i Europa eller kan du tänka dig något helt annat?

- Det är tuffa tider nu och man har förstått att det kanske inte händer lika mycket på marknaden. Man är öppen för ganska mycket, men det ska passa med familjesituationen och hela den biten, så man hoppas inte på vad som helst. Det ska kännas rätt med allting, så vad som helst tar man inte, men vi får se vad det kan bli. Det hade varit kul att testa, men vi får se när marknaden ser ut som den gör.

ANNONS

Men du skulle kunna tänka dig att spela i Asien också?

- Ja, absolut. Skulle det komma något som passar helheten skulle jag absolut lyssna på det.

Agardius menar också att det kan bli spel i en annan klubb i Sverige. Han stänger inga dörrar.

- Jag är öppen för allting, de som är intresserade av mina kvaliteter. Jag skulle lyssna på allt.

Han fortsätter:

- Vi får se vad det kan bli av detta. Jag känner mig stark, hungrig och sugen på att fortsätta. Även om åren går har jag varit skadefri i många år. Jag hade några matcher förra säsongen, där det var lite slitage, och då valde jag att vila för att det inte skulle bli värre. Annars känns det riktigt bra i kroppen.