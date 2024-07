Ahl Holmström svarar på flyttryktena: "Inte Real Madrid som lagt bud"

Djurgårdens IF

Alexander Ahl Holmström har haft en tuff sommar med en längre tids sjukdom och antibiotika-kur.

Men i hemmamötet mor AIK fick han hoppa in - och vackert nicka in slutresultatet 2-0 framför hemmaklacken.

- Det var ett bra läge att komma in. Jag var taggad på bänken och kunde inte sitta still. Jag vetefan vad det var, det var en speciell känsla. Det var gött att komma in och kunna bidra med mål, säger han.

Räknar du med att få starta nu när du är frisk igen?

- Alltså man siktar ju på det, men det gäller att hamna rätt i ”Fidde-rouletten”, säger han om tränare Fredrik Holmberg och skrattar.

- Nej men vi får se. Jag bidrar med det jag kan. Oavsett om det är 30 minuter eller hela matchen.

Hur är det för er spelare att vara så ovetande om vem som ska spela?

- Jag tror att det är bra. Man håller hela tiden upp det på träning då det finns en chans att du får starta eller spela. Det är en bra balans på det. Man vet inte riktigt och är alltid på tårna.

Ahl Holmström berättar att ”Fidde” Holmberg brukar avslöja hela startelvan för laget på matchdag.

- Men vissa vet nog om det. Han pratar med vissa under veckan så att de har en aning, säger Gais-anfallaren.

- Vi roterar även på träningarna. I vissa lag är elvan klar redan på måndagen och resten får vara statyer på träning. Här har vi det öppet hela veckan och sen dagen innan match kan man se en elva, men den roteras också så det är svårt att veta.

Alexander Ahl Holmström har under sommaren bland annat kopplats samman med en flytt till slovakiska DAC Dunajska Streda, men berättade nyligen för Fotbollskanalen att han ”räknar med att stanna i Gais”.

Efter segern och målet mot AIK fick anfallaren nya frågor om sin framtid - och om han verkligen vill lämna Gais i detta skede.

- Nej. Det har inte varit några konstigheter så. Det är klart att bud kommer men man får försöka hålla bort tankarna från det. Man hör och ser allt, så är det ju.

- Men det är inget som jag har funderat för mycket på. Det är inte Real Madrid som har lagt bud heller. Man får ta dag för dag. Det låter tråkigt men det är så. Allt ska klaffa och allt ska kännas bra. Jag trivs bra i Gais.

Är det Real Madrid du väntar på då?

- Ja, jag hoppas att de ringer någon gång, men vi får se när det blir, säger han med ett skratt.

Vill du i väg utomlands?

- Framtida mål? Ja. Sen man var liten har man alltid drömt om det. Sen kanske Real Madrid är långsökt, men man får sikta högt och så får det landa där det landar.

- Någon gång vill jag vidare - men det ska klicka och man ska inte bara tro att gräset är grönare någon annanstans. Jag är tacksam för att vara här i Gais just nu.

Det låter som att du väljer väldigt noggrant?

- Ja. Man vet hur det är med olika klubbar. Man ska passa in. Jag har varit i lite olika klubbar och har lärt mig mycket. Klickar det rätt kan det smälla. Sen kan det hamna fel i saker, så det gäller att vara noga och ödmjuk och jobba hårt.