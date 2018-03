Ahlerups familj hotad - lämnar över ärendet till polisen

Mikael Ahlerup har berättat att han var utsatt för hot, trakasserier och förföljelser under sin tid i AIK. Nu vittnar den nye Dalkurd vd:n om att hans familj tagit emot hot via brev.

"Jag vill påpeka den feghet och omdömeslöshet i att blanda in min familj", skriver Ahlerup på Twitter.

- Det är högt prioriterat för när familjemedlemmar drabbas så betraktar vi det som ett fall av grovt otillåten påverkan, säger polisens Fredrik Gårdare till Fotbollskanalen.