Ahmedhodzic hyllar MFF efter segern mot Rangers: "Fantastisk insats"

MALMÖ. Malmö FF vann det första mötet i Champions League-kvalet mot Rangers FC.

Trots ett sent reduceringsmål av det skotska laget är Anel Ahmedhodzic nöjd efteråt.

- Det var en fantastisk insats i 94 minuter och 57 sekunder – sedan släpper vi in det jävla skottet som blockas in i mål, säger han till Fotbollskanalen.