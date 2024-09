Aiesh: "Om jag går till allsvenskan blir det succé"

Hammarby IF

Hosam Aiesh, 29, har hittat ny klubb. Yttern är klar för Utsikten och han ska spela där säsongen ut. Valet föll sig naturligt.

- Jag tränade med dem i somras. Jag ville komma igång där, säger Aiesh.

Det återstår dock att se hur många matcher det blir för den tidigare IFK Göteborg- och Östersunds FK-spelaren i superettan. Han har precis drabbats av en vadskada och väntas vara tillbaka om ett par veckor.

Övergången sker efter att Aiesh varit klubblös i ett halvår. Han bröt sitt avtal med sydkoreanska FC Seoul i mars och loggade sedan ut, främst för att tillbringa tid med familjen.

- Jag behövde ta sex månader "off" från fotbollen när jag kom tillbaka från Sydkorea. Det blev lite mycket där och vi skulle bryta kontraktet. Man gick in i en liten bubbla och kanske inte mådde jättebra. Då valde jag att inte skriva på för någon klubb. Under sommaren hade jag alternativ, men jag ville inte hoppa på något om jag inte var redo fysiskt och mentalt, säger Aiesh och fortsätter:

- Då kändes Utsikten perfekt för mig, för att få kroppen att komma igång, träna på och komma i form till vintern. Jag ville inte hoppa på något i allsvenskan eller liknande när jag inte är redo.

Du känner dig ändå i fas för att spela?

- Ja. Innan jag skadade mig började jag komma igång och det såg bra ut. På något sätt lever man fortfarande lite på sin talang, men man behöver kroppen med sig. Nu kör jag en "mini-försäsong" med mig själv för att bygga upp mig och kanske vara ännu bättre än tidigare. Jag siktar på att spela några matcher i år, men framför allt vill jag att kroppen ska hålla och vara redo för nästa år.

Aieshs sejour i Sydkorea varade i ungefär ett år. Dessförinnan hade han tillbringat tre och en halv säsong i IFK Göteborg.

Men när han var fri på marknaden hörde aldrig Blåvitt av sig.

- Faktiskt inte. Jag är lite chockad, faktiskt. När jag kom tillbaka från Sydkorea var jag i toppform, men de hörde inte av sig. De försöker bygga om till något nytt, jag har ingen aning, och jag förstår inte vad de försöker bygga. Jag blev chockad. De ligger där de ligger och jag hade inte begärt så jävla mycket pengar. Man vill hjälpa. De behöver ju yttrar och det kryllar inte med spelare.

Hade du varit sugen på att gå tillbaka?

- Det tror jag. Blåvitt är Blåvitt och det är speciellt. När man går in och spelar för Blåvitt förstår du vad det innebär. Det kanske man inte tänker på där och då, men när man sticker från Blåvitt finns det en viss kärlek som alltid kommer att leva kvar. Jag följer dem och jag ser deras matcher. Jag älskar klubben. Klubben är magisk med alla fansen. Att gå in på Gamla Ullevi med den låten, "Snart skiner Poseidon"… det är något speciellt när man är från Göteborg, säger Aiesh och tillägger:

- Jag fick ingen förfrågan och jag blev inte sur över det. Men jag tror de hade behövt spelare som har varit där. De hämtar spelare från och höger och vänster. En klubb som IFK Göteborg hade kanske behövt spelare som varit där. Spelare som vet vad det handlar om.

Kontraktet med Utsikten är kort och det återstår att se vad som händer efter att avtalet löpt ur. Om det blir allsvenskan är Aiesh övertygad om att det kommer att bli åka av.

- Grejen är att jag kan spela i allsvenskan. Det är det minsta jag siktar på och jag känner att jag kan göra det. Lätt. Jag har väldigt mycket i mig. Sedan valde jag att sex månader ledigt för att rensa tankarna och ha tid med min familj. Men allsvenskan vet jag att jag kan spela i och jag tror att jag gör succé i allsvenskan. Så jävla bra är inte allsvenskan, säger han och fortsätter:

- Men jag behöver vara i form när jag spelar och det var därför jag valde att inte gå till någon allsvensk klubb under sommaren. Det blir dåligt att gå till allsvenskan när man inte är i form. Man måste känna sig i form och då tror jag inte att jag hade haft några problem att spela i allsvenskan.

Vad vill du? Bo kvar i Göteborg eller kan du tänka dig flytta?

- Jag vill inte gå till småstäder. Det är jag inte beredd på, jag vill inte börja om på det sättet. Jag fick erbjudanden om bra kontrakt både i vintras och under sommaren. Jag är inte ute efter pengar, utan jag vill njuta av de sista åren med fotbollen. Jag vill att jag och familjen ska må bra. Jag vill komma till en stabil klubb. Det är viktigt. Vad som händer därifrån spelar inte så stor roll, säger Aiesh och fortsätter:

- När man var yngre var man kanske lite mer girig. Nu när man är lite äldre vill man ha något stabilt och bra, där både jag och familjen trivs. Får jag spela ett år i allsvenskan kommer jag att göra succé. Då kommer jag vara en bland de bättre, det är inget snack om saken, avslutar 29-åringen.