AIK 2021: "Dags för revansch för Gnaget?"

Placering 2020: Nia i allsvenskan

Nyförvärv: Saku Ylätupa (mf/fw, IFK Mariehamn, åter efter lån), Jetmir Haliti (b, Jönköpings Södra), Lucas Forsberg (b, Sollentuna FK), Nicolas Stefanelli (fw, Union La Calera), Alexander Milosevic (b, Vejle)

Förluster: Samuel Brolin (mv, Mjällby, lån), Enoch Kofi Adu (mf, Mjällby), Kolbeinn Sigthorsson (fw, IFK Göteborg), Daniel Mushitu (fw, Örebro Syrianska), Heradi Rashidi (b, FK Ararat), Rasmus Lindkvist (b, klubb ej klar), Panajotis Dimitriadis (b, Akropolis), Daniel Granli (b, Ålborg), Adam Ben Lamin (b, Jönköpings Södra), Paulos Abraham (fw, Groningen), Robert Lundström (b, Gif Sundsvall), Robin Tihi (b, AFC Eskilstuna, lån)

FÖRSÄSONGEN

Förväntade segrar mot Oskarshamn och AFC i cupspelet, sedan föll man tungt i derbyt mot Hammarby, trots att Bajen fick avsluta med en man mindre. I träningsmatcherna efter cupen har man dock besegrat både topptippade Elfsborg samt Örebro. Mycket har så klart handlat om att Bartosz Grzelak, som tog över efter sparkade Rikard Norling i fjol, velat sätta sin egen prägel på laget och det 4-2-3-1/4-3-3-system som nu införlivats. Vad gäller arbetet med truppen går att konstatera att två "återvändare", i form av Nicolas Stefanelli och Alexander Milosevic är tillbaka.

NYCKELSPELARNA

Sebastian Larsson har visat att han fortsatt håller mycket hög nivå och det är klart att den startspelare i landslaget får anses vara en nyckelspelare i ordets rätta bemärkelse. Även Henok Goitom spelar fortsatt en viktig roll trots att han kommit upp i ålder – och längst bak har finns ytterligare en Blågult-spelare i Mikael Lustig som även han kommer att bli vital

GENOMBROTTET

Lagkapten Henok Goitom tror stenhårt på den 17-årige mittfältaren Yasin Ayari, som han menar har något ”internationellt” över sättet att spela. I övrigt är Erik Ring och Tom Strannegård två spelare som fått en hel del speltid och som klubben tror hårt på.

FRÅGETECKNET

Får vi se den ”gamle” Ebenezer Ofori i år? Den centrale mittfältaren hämtades hem från Stuttgart inför förra säsongen, men underpresterade, precis som hela AIK, stora delar av säsongen. Har under inledningen av 2021 varit lite skadedrabbad och den kan vara så att han får inleda på bänken de första matcherna. Enligt tränaren är Ofori dock på rätt väg och här har AIK ett otroligt sparkapital som lite ”glömts bort”.

SNACKISEN

Revansch 2021? Rikard Norlings försök att jobba in sitt 3-4-3-system med man-man-försvar förra säsongen fallerade och hösten gick åt att undvika bottenplaceringarna och ta de nödvändiga poängen. I år är läget annorlunda och nu har Bartosz Grzelak fått en hel försäsong plus ett antal namnkunniga förstärkningar in i laget - och med det följer så klart en förändrad kravbild på AIK. Media tippade Gnaget som sjua - ett tips som Grzelak menade var "svagt". Så hur bra är AIK 2021? Och räcker det hela vägen till en topplacering?