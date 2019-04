AIK-back ger tummen upp för spel inför ÖSK-matchen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

SOLNA. Rasmus Lindkvist klev av mot Sirius på grund av en huvudskada. Men han reste med AIK:s trupp till Örebro under torsdagen och säger sig vara redo för spel mot ÖSK. - Han mår okej, säger tränaren Rikard Norling till Fotbollskanalen.

Det var i början av den andra halvleken mot Sirius senast som AIK:s vänsterback Rasmus Lindkvist fick en smäll mot huvudet och blev yr. 28-åringen byttes därefter ut.

Men till fredagens match mot Örebro är Lindkvist redo för spel igen. Det uppger huvudpersonen själv för Fotbollskanalen.

AIK:s tränare Rikard Norling på frågan om hur Lindkvist mår:

- Okej. Han är inte borttagen (till matchen) i alla fall.

ÖSK-AIK har avspark klockan 16.00 under långfredagen. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.