AIK-bas markerar förtroende för Brännström: "Fullt förtroende"

AIK har fått en tung start på säsongen och föll under lördagen mot Degerfors IF på bortaplan i allsvenskan. John Guidetti kvitterade i slutet av första halvlek till 1-1, men i slutändan blev det en 2-1-förlust. AIK är nu på 14:e-plats med sex poäng efter nio omgångar, och på söndag i nästa vecka väntarDjurgårdens IF i ett derby på Tele2 Arena.

Nu markerar AIK:s ordförande Robert Falck förtroende för tränaren Andreas Brännström, som kom in inför den här säsongen.

- Styrelsen har fullt förtroende för Andreas, säger Falck till Fotbollskanalen.

Vad gör att ni har det?

- Det har börjat dåligt den här säsongen, men tränaren har vi fullt förtroende för i det här läget.

Skulle förtroendet på något sätt kunna förändras framöver?

- Det är en hypotetisk fråga, han har fullt förtroende i dagsläget.

Hur ser du på situationen ni är i?

- Jag är inte på något sätt nöjd med resultaten givetvis.

Vad krävs för att vända det här?

- Nu är det hårt jobb som gäller och att vi håller ihop i AIK.

Vad blir viktigt framöver?

- Att vi håller ihop, jobbar hårt och håller ihop.

Hur ser du på pressen som är på spelare och ledare?

- Det är tufft för alla, spelare, ledare, personal och styrelse. Alla.

AIK vann senast mot Hammarby IF den 16 april i den andra omgången.