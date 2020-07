AIK-basens besked om tränarjakten, Wesström och nyförvärv: "Väldigt pressat"

Just nu jobbar AIK:s sportchef Henrik Jurelius på att landa en ersättare till sparkade tränaren Rikard Norling. Under måndagen bekräftade han att klubben är i kontakt med flera kandidater och att man hoppas kunna ha gjort klart med ett nytt namn inom kort.

Innan ett kontrakt kan skrivas på och tränaren presenteras ska AIK:s styrelse godkänna förslaget från nämnde Jurelius.

- Processen med att hitta en ersättare ligger helt hos Henrik. Sen ska styrelsen fatta det formella beslutet. Då kallar jag till styrelsemöte, helt enkelt. Men innan dess ligger jobbet helt hos Henrik. Men jag har inte pratat med honom i dag. Jag pratade med honom i går kväll. Nu låter jag honom jobba, säger ordföranden Robert Falck.

Det är inte så att ni bokat in något styrelsemöte?

- Nej, det har vi inte. Det enda jag har sagt till styrelsen är att alla ska ha sina telefoner på.

Falck är inte involverad i processen med att ta fram en ny tränare över huvud taget.

- Jag har också sagt att jag inte vill ha information i det här läget. Det är av skälet att jag vill ha information först när det finns en form av "shortlist".

Kommer ni i styrelsen ta ställning till olika namn eller blir det den sportsliga ledningen som får bestämma vilket namn det blir?

- Det är den sportsliga ledningen som lägger fram det slutgiltiga namnet.

Men kommer ni få ta del av olika förslag? Olika tränare har väl olika löneanspråk och så vidare?

- Vi har inte pratat om det än. Vi har inte kommit så långt i processen.

Vad har ni för tidsperspektiv för den här processen?

- Jag hoppas att det ska bli klart den här veckan, men det viktiga är att det blir bra än att det går jättesnabbt. Snabbt ska det gå men det måste inte gå jättesnabbt.

Tror du att ni är i mål innan matchen mot Kalmar på söndag?

- Jag vet inte.

Under onsdagen öppnar det svenska transferfönstret. Rikard Norling sa under måndagen att Henrik Jurelius jobbar hårt för att förstärka truppen och sportchefen själv har sagt att han "tittar på alla möjligheter för att göra AIK bättre". Men har AIK råd att värva spelare? Nu ger ordförande Falck sin syn på frågan.

Hur ser det ekonomiska utrymmet för att ta in spelare ut?

- På grund av corona är det kärvt. Det är väldigt pressat, på grund av att vi inte har någon publik på matcherna. Det är pressat, jag kan inte säga annat.

Tror du att ni kommer kunna göra något?

- Det är helt upp till Henrik att föreslå. Men jag kan bara säga att det ekonomiska läget är pressat.

Just med tanke på att det är pressat antar jag att ni i styrelsen behöver godkänna de ekonomiska ramarna om det ska tas in spelare?

- Ja, exakt. Så är det. Helt rätt.

Finns det något på bordet som ni tar ställning till just nu?

- Nej, det gör det inte. Det är inget som har kommit upp till styrelsenivå.

Klubbdirektören Björn Wesström var tidigare sportchef och i vintras förlängde han den nu sparkade Norlings avtal, och godkände tränarens idé om ett nytt spelsätt.

Nu meddelar Robert Falck att han har förtroende för både Wesström och nämnde Jurelius, som tagit över som sportchef.

- Jag har förtroende för alla inom AIK:s organisation, inklusive Henrik och Björn. Till 100 procent. De gör ett bra jobb. Vi ska komma ihåg att Björn gör ett jättebra jobb som klubbdirektör och vd, han har en helt annan roll i dag jämfört med tidigare.

Hur ser ni på Björns roll i misslyckandet som lett fram till att Rikard fick gå?´

- Jag kan säga så här: jag och styrelsen har det yttersta ansvaret för allt som händer i AIK Fotboll. Björn har sitt ansvar, Jurelius har sitt ansvar men jag och styrelsen har det yttersta ansvaret för precis allting.

Och det finns inga planer på att göra er av med även Björn i det här läget?

- Nej. Hela styrelsen har ett hundraprocentigt förtroende för honom i det här läget. I sin roll som klubbdirektör och vd.

Hade ni haft det om han var sportchef?

- Den spekulationen går jag inte in i. Den kan jag inte gå in i. Vi har fullt förtroende för Björn och vi har fullt förtroende för Henrik. Och sen är det viktigt att få med att det är styrelsen och jag som är ytterst ansvariga för vad som händer i AIK Fotboll, säger Falck.

AIK ligger just nu tolva i allsvenskan. Laget har tagit tolv poäng på elva matcher.

Fotbollskanalen har sökt Henrik Jurelius under tisdagen, utan framgång. Klubbdirektör Björn Wesström har avböjt intervju och meddelar att han kommer göra ett officiellt uttalande via AIK:s kanaler under onsdagen.