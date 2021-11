AIK bekräftar - Goitom avslutar karriären

AIK ställs under måndagskvällen mot IF Elfsborg på bortaplan i den allsvenska guldstriden. Inför matchen gav AIK besked om att anfallaren Henok Goitom, 37, avslutar sin spelarkarriär efter säsongen. Goitom kommer framöver att börja arbeta som ledare i AIK med start som assisterande tränare i klubbens P19-lag 2022.

"Henok Goitom, en av AIK Fotbolls största spelare genom alla tider, avslutar spelarkarriären efter säsongen. Men där en resa tar slut, tar en annan vid", skriver AIK på Twitter.

Goitom berättar själv om beslutet i Discovery+ sändning.

- Jag gick en dag in till vår sportchef Henrik Jurelius kontor och, odramatiskt egentligen, sa att: "Det är över nu. Det är dags för andra spelare att ta över och 2021 blir mitt sista år i AIK", säger Goitom till Discovery+.

ANNONS

Han fortsätter:

- Om man kollar på det här året känner jag att jag vill göra så mycket mer men kroppen vill inte.

- Det ändrar sporten fotboll från att det är din passion till att det sakta men säkert… Om passionen är en massa pusselbitar ser man att varje bit sakta börjar försvinna från passionen. Man känner inte samma driv på grund av att kroppen inte klara av det. När kroppen och hjärnan inte hänger ihop känns det skönt att sluta faktiskt.

På AIK:s hemsida säger Goitom följande:

- Allmänna idrottsklubben är en klubb för alla, där jag fått vara med på en fantastisk resa tillsammans med otroliga människor som jobbar inom klubben och Sveriges bästa och mest hängivna supportrar. Första delen av min resa har varit som spelare med många minnen där SM-guldet 2018 toppar allt, säger han och fortsätter:

ANNONS

- Jag har dessutom haft äran att vara lagkapten i en klubb som inte byter kapten särskilt ofta. Det har varit ett privilegium som jag försökt leva upp till varje dag. Jag vill passa på och tacka min kära familj och vänner som alltid stöttat mig i medgång såväl som i motgång, ni är mitt allt och ni förtjänar alla hyllningar som man kan få. Nu är det dags för nästa del av min resa som supporter och fotbollsledare så småningom. Med det sagt så säger jag inte hej då utan snarare att vi ses inom kort igen. Tack för allt.

Sportchefen Henrik Jurelius:

- Vi vill från hela klubben tacka Henok för all tid och kraft som han har lagt ner för AIK under alla dessa år som spelare, där han varit en naturlig ledare på planen och i omklädningsrummet. Han har representerat klubben på ett föredömligt sätt och förblindat oss med fantastiska insatser och mål. En guldhjälte som symboliserar mycket av det som AIK står för.

ANNONS

Jurelius om Goitoms nya roll som ledare i klubben:

- Nu kommer Henok gå in i en roll som tränare i klubben och hans uppdrag för 2022 startar i vår i ungdomsakademin där han kan bidra starkt till klubbens fostran av morgondagens AIK:are. Vi har lagt en detaljerad plan för hans introduktion i den rollen, men först på agendan står en välbehövlig semester och ett break från sin roll som spelare. Sedan en on-boarding som delvis sker på distans och till vissa nyckelaktiviteter under våren för att sedan kliva in fullt ut i den nya rollen

Peter Wennberg, teknisk direktör i AIK Fotboll:

- Konceptet "Från U till A" förstärks och utvecklas nu i ett omvänt förhållande, "Från A till U", när Henok kliver ombord på akademin. Att Henok skulle bli tränare efter sin spelarkarriär tror jag har varit känt för de flesta, och under hösten har vi tillsammans i en process funnit en gemensam idé om att den mest gynnsamma starten för den nya karriären är i akademin, säger han och fortsätter:

ANNONS

- Henok har parallellt under sin tid som spelare förberett sig flitigt på en roll som ledare på ett investerande sätt, vilket gör att Henok omgående kommer förstärka akademins arbete med spelar- och ledarutveckling. Det gemensamma beslutet andas hållbarhet, potential och går helt i linje med vad AIK står för som klubb, att framgång nås genom utveckling. I AIK skapar vi historia med framtiden, Henok bär i sitt ledarskap både historia och framtid.

Goitom anslöt första gången till AIK under 2012 och har sedan dess gjort 99 mål på 292 matcher med klubben. Under 2018 var han med och tog AIK till SM-guld.

Goitom har även en framgångsrik karriär utomlands med spel i klubbar som Ciudad Murcia, Real Valladolid, Almeria, Getafe och San Jose Earthquakes. Totalt sett har han gjort 14 mål på 109 matcher i La Liga.

ANNONS